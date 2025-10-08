Η εκθαμβωτική υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου φώτισε κάθε γωνιά της Γης - Δείτε συγκλονιστικές εικόνες

Μια μαγευτική εικόνα αντίκρισαν όσοι κοίταξαν στον ουρανό το βράδυ της Τρίτης 07/10 καθώς την εμφάνισή της έκανε η υπερπανσέληνος.

Κάποιες χρονιές (όπως η φετινή) ονομάζεται και «φεγγάρι της Συγκομιδής» επειδή πέφτει σε ημερομηνία που είναι πιο κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία. Άλλες φορές, το φεγγάρι του Οκτωβρίου είναι γνωστό ως «Φεγγάρι του Κυνηγού», καθώς οι ιθαγενείς Αμερικανοί Algonquin τού έδωσαν αυτό το όνομα επειδή σηματοδοτούσε την εποχή που ξεκινούσε το κυνήγι του χειμώνα.

Το 2024, ο τίτλος της «Σελήνης της Συγκομιδής» καταχωρήθηκε στην πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει η NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους.

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος πάνω από ουρανοξύστες στο Μανχάταν / Reuters

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος στην Ινδία/ Reuters

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος στη Μάλτα/ Reuters

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος στην Ολλανδία / Φωτογραφία ΑΠΕ - EPA

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία / Φωτογραφία ΑΠΕ - EPA

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος πάνω από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι / Imago

Εκθαμβωτική υπερπανσέληνος / Reuters

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν μια νέα σελήνη ή μια πανσέληνος βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη όλο τον μήνα, σύμφωνα με τη NASA.

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, αλλά ελλειπτική. Κατά τη διάρκεια της 27ήμερης τροχιάς της, η Σελήνη φτάνει στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη, γνωστό ως περίγειο, και στο πιο μακρινό σημείο της, γνωστό ως απόγειο. Όταν το περίγειο συμπίπτει με την πανσέληνο, έχουμε υπερπανσέληνο. Όπως τονίζει η NASA, αυτός ο όρος δεν είναι αστρονομικός ορισμός, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πανσέληνο σε απόσταση τουλάχιστον 90% από το πλησιέστερο σημείο της σε τροχιά με τη Γη.

Εξαιτίας αυτού, το φεγγάρι θα φαίνεται 30% πιο φωτεινό και έως και 14% μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως.

Οι δυο υπερπανσέληνοι του 2025

Ο Οκτώβριος πάντως, δεν θα είναι ο μόνος μήνας με υπερπανσέληνο φέτος, αφού ακολουθούν ακόμη δύο μέχρι το τέλος του έτους. Η επόμενη υπερπανσέληνος θα συμβεί τον Νοέμβριο και θα ακολουθήσει η υπερπανσέληνος του Δεκεμβρίου.

Οι υπερπανσέληνοι θα συμβούν τις ακόλουθες ημερομηνίες, σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac:

Beaver Moon (Φεγγάρι του Κάστορα) - Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Cold Moon (Ψυχρή Σελήνη) - Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Από τις τρεις υπερπανσελήνους, η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η πιο κοντινή στη Γη, στα 221.817 μίλια μακριά, με τη σελήνη του Δεκεμβρίου να έρχεται δεύτερη στα 221.965 μίλια και τη σελήνη του Οκτωβρίου να είναι τρίτη στα 224.600 μίλια, σύμφωνα με το Almanac.