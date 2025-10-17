Η Σελήνη ως πεδίο παραγωγής ενέργειας - Ρωσία και Κίνα εξετάζουν την κατασκευή πυρηνικών σταθμών

Μια πρωτοποριακή ιδέα φαίνεται πως εξετάζει η Κίνα κατασκευάζοντας έναν πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη, ο οποίος θα λειτουργεί για την τροφοδοσία του Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού (ILRS) που σχεδιάζει με τη Ρωσία, ανοίγοντας την κουβέντα να μπορέσει ο δορυφόρος της Γης να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο παραγωγής ενέργειας.

Με αυτή την κίνηση, η χώρα της Ανατολής στοχεύει να εξελιχθεί σε σημαντική διαστημική δύναμη και να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη έως το 2030, και η προγραμματισμένη αποστολή Chang'e-8 για το 2028 θα θέσει τις βάσεις για την κατασκευή μιας μόνιμης βάσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων του Reuters.

Η σύνδεση του ILRS με την Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας

Σε μια παρουσίαση στη Σαγκάη, ο αρχιμηχανικός της αποστολής του 2028, Pei Zhaoyu, έδειξε ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της σεληνιακής βάσης θα μπορούσε να εξαρτάται από «μεγάλης κλίμακας ηλιακές συστοιχίες, καθώς και από αγωγούς και καλώδια θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας», τα οποία θα κατασκευάζονται στην επιφάνεια της Σελήνης.

Επιπλέον, η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στην επιφάνεια της Σελήνης με την Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας (CNSA) έως το 2035 για την τροφοδοσία του ILRS, όπως είχε δηλώσει τον προηγούμενο χρόνο.

Η δήλωση για κατασκευή πυρηνικών μονάδων

Επισημαίνεται, παράλληλα, πως η συμπερίληψη της πυρηνικής μονάδας παραγωγής ενέργειας στην παρουσίαση του Κινέζου αξιωματούχου σε συνέδριο δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Και αυτό γιατί υποδηλώνει ότι το Πεκίνο υποστηρίζει την ιδέα, αν και δεν την έχει ποτέ ανακοινώσει επίσημα.

«Ένα σημαντικό ζήτημα για την ILRS είναι η παροχή ενέργειας, και σε αυτό η Ρωσία έχει ένα φυσικό πλεονέκτημα, όταν πρόκειται για πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ειδικά για την αποστολή τους στο διάστημα, ηγείται του κόσμου, είναι μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Wu Weiren, επικεφαλής σχεδιαστής του προγράμματος εξερεύνησης της σελήνης της Κίνας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.



Μετά από μικρή πρόοδο στις συνομιλίες για έναν διαστημικό αντιδραστήρα στο παρελθόν, «ελπίζω αυτή τη φορά και οι δύο χώρες να μπορέσουν να στείλουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη», δήλωσε ο Wu.

Το 2035 το «βασικό μοντέλο» του ILRS

Το χρονοδιάγραμμα της Κίνας για την κατασκευή ενός φυλακίου στον νότιο πόλο της Σελήνης συμπίπτει με το πιο φιλόδοξο και προηγμένο πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει να επαναφέρει τους Αμερικανούς αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Wu δήλωσε πέρυσι ότι ένα «βασικό μοντέλο» του ILRS, με τον νότιο πόλο της Σελήνης ως πυρήνα του, θα κατασκευαστεί έως το 2035.

Η δημιουργία του «Έργου 555» και η χρήση σεληνιακού... υλικού ως καύσιμο

Στο μέλλον, η Κίνα θα δημιουργήσει το «Έργο 555», προσκαλώντας 50 χώρες, 500 διεθνή επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και 5.000 ερευνητές από το εξωτερικό να συμμετάσχουν στο ILRS.

Ερευνητές από τη Roscosmos παρουσίασαν επίσης στο συνέδριο στη Σαγκάη, λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια αναζήτησης ορυκτών και υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης σεληνιακού... υλικού ως καυσίμου.

Το ILRS προηγήθηκε της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αλλά τα κίνητρα για συνεργασία μεταξύ της Roscosmos και της CNSA έχουν αυξηθεί από το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με Κινέζους αναλυτές.

Με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα της Κίνας, την ίδια ώρα που οι κυρώσεις από τη Δύση εμποδίζουν τη Roscosmos από πολλές εισαγωγές διαστημικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, το Πεκίνο μπορεί να «ελαφρύνει την πίεση» στη Ρωσία και να τη βοηθήσει να «πραγματοποιήσει νέες ανακαλύψεις στις εκτοξεύσεις δορυφόρων, την εξερεύνηση της σελήνης και τους διαστημικούς σταθμούς», έγραψε σε άρθρο του πέρυσι ο Liu Ying, ερευνητής στη διπλωματική ακαδημία του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.