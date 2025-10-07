Απόψε φωτίζει τον ουρανό η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 - Ποιες ώρες θα είναι ορατό το φαινόμενο

Ένα μοναδικής ομορφιάς θέαμα θα αντικρίσουμε απόψε, 7 Οκτωβρίου, καιρού επιτρέποντος, στον αθηναϊκό ουρανό. Αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του «το φεγγάρι της συγκομιδής», όπως ονομάζεται η πανσέληνος του Οκτωβρίου, λόγω της φθινοπωρινής ισημερίας και των αγροτικών παραδόσεων.



Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο για το 2025, μία τον επόμενο μήνα και μία τον Δεκέμβριο.



Υπερπανσέληνος, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη στο ελλειπτικό της πέρασμα (το περίγειο), με αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το κανονικό.

Όπως αναφέρει η NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο φάσεων της Σελήνης για την Αθήνα, η Σελήνη θα ανατείλει σήμερα στον αθηναϊκό ουρανό στις 19:00 το απόγευμα. Θα αρχίσει να εμφανίζεται χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα και από τις 19:20–19:30 και μετά, θα ανέβει αρκετά ψηλά και θα φαίνεται καθαρά.