Η NASA αποκαλύπτει: «Δεν θέλουμε απλώς ένα φυλάκιο αλλά ένα ολόκληρο χωριό στη Σελήνη»

Η NASA αποκάλυψε τα σχέδιά της να δημιουργήσει ένα «χωριό» στη Σελήνη, προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες για «βιώσιμη ανθρώπινη ζωή».

Ο διοικητής Sean Duffy ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας οικισμός μέσα σε μια δεκαετία, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Διεθνές Αεροναυτικό Συνέδριο (IAC) στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επικεφαλής διαστημικών οργανισμών από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ευρώπη και τον Καναδά.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας απουσίαζε από το συνέδριο και ο κ. Duffy δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έρχονται ειρηνικά» στο Διάστημα, προσθέτοντας: «Δεν ασχολούμαστε με την κατάληψη της γης άλλων λαών». Όταν ρωτήθηκε πώς θα μοιάζει η επιτυχία της NASA σε μια δεκαετία, αποκάλυψε: «Θα έχουμε βιώσιμη ανθρώπινη ζωή στη Σελήνη. Όχι μόνο ένα φυλάκιο, αλλά ένα χωριό».

Ο κ. Duffy, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως υπουργός Μεταφορών στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι η αποικία θα μπορούσε να τροφοδοτείται με πυρηνική ενέργεια. Σε μια οδηγία που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι η NASA θα επιταχύνει τα σχέδια για την κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030, στο πλαίσιο των φιλοδοξιών των ΗΠΑ να κατασκευάσουν μια μόνιμη βάση για τη διαβίωση ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης.

Όπως ανέφερε το The Register, ο κ. Duffy προέβλεψε ότι σε μια δεκαετία από τώρα, η NASA θα έχει «κάνει άλματα προόδου στην αποστολή μας να φτάσουμε στον Άρη» και ότι «θα βρίσκεται στο κατώφλι της αποστολής ανθρώπων στον Άρη». Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και η Ιαπωνία ανταγωνίζονται για την εξερεύνηση της επιφάνειας της Σελήνης, με ορισμένες να σχεδιάζουν μόνιμους ανθρώπινους οικισμούς.

«Μαζί έχουμε μια θέση στην πρώτη σειρά της ιστορίας»

Υπενθυμίζουμε ότι η NASA είχε μιλήσει προσφάτως για τα σχέδιά της να στείλει αστροναύτες σε ένα ταξίδι γύρω από τη Σελήνη - με τον πύραυλο που κατασκευάστηκε για να τους μεταφέρει εκεί «σχεδόν έτοιμο για απογείωση». Θα είναι η πρώτη φορά σε 50 χρόνια που κάποια χώρα θα πραγματοποιήσει επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη και θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για το πρώτο ταξίδι της ανθρωπότητας στον Άρη.

Ανακοινώνοντας τα σχέδιά της, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δήλωσε στο X: «Οι ειδικοί συζητούν τα τελευταία νέα για την αποστολή της Artemis II. Η Artemis II, η οποία θα στείλει τέσσερις αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη το επόμενο έτος, θα μας προετοιμάσει για επανδρωμένες αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης και μελλοντικές αποστολές στον Άρη».

Η NASA είχε αρχικά θέσει ως στόχο την εκτόξευση μέχρι τα τέλη Απριλίου, αλλά τώρα ελπίζει να προωθήσει την αποστολή τον Φεβρουάριο, με την ελπίδα να προσγειωθούν εκεί ήδη από το 2027. Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου ταξιδιού, οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν το διαστημόπλοιο και τα συστήματα που θα χρειαστούν για μελλοντικές προσγειώσεις στη Σελήνη. Θα είναι η δεύτερη εκτόξευση του προγράμματος Artemis, το οποίο στοχεύει όχι μόνο στην προσγείωση αστροναυτών, αλλά και στην τελική εγκατάσταση μακροπρόθεσμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη.



Η Lakiesha Hawkins, μία από τις αναπληρώτριες διοικητικές διευθύντριες της NASA, περιέγραψε την αποστολή ως καθοριστική για την εξερεύνηση του διαστήματος από τον άνθρωπο. «Μαζί έχουμε μια θέση στην πρώτη σειρά της ιστορίας», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει ήδη από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».



Ο διευθυντής εκτόξευσης της Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, δήλωσε ότι ο πύραυλος που κατασκευάστηκε για τη μεταφορά αστροναυτών, το Space Launch System (SLS), είναι «σχεδόν έτοιμος για εκτόξευση». Τα τελευταία βήματα είναι η ολοκλήρωση της κάψουλας του πληρώματος, Orion, η σύνδεσή της με το SLS και η ολοκλήρωση των δοκιμών εδάφους.