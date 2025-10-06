Επίσημη ανακοίνωση της NASA: Εντοπίστηκαν 6.000 πλανήτες έξω από το ηλιακό σύστημα

Είναι επίσημο: 6.000 νέοι, επιβεβαιωμένοι, πλανήτες έξω από το ηλιακό σύστημά μας έχουν καταγραφεί από τη NASA μετά από 30 χρόνια από την ανακάλυψη του πρώτου εξωπλανήτη.

Η εποχή των εξωπλανητών ξεκίνησε το 1992, όταν οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα ζεύγος πλανητών που βρίσκονταν σε τροχιά γύρω από ένα Νεκρό Αστέρι (πάλσαρ - αστέρας νετρονίων με ισχυρό μαγνητικό πεδίο που περιστρέφονται ταχύτατα γύρω από άξονα). Το 1995, οι αστρονόμοι εντόπισαν τον πρώτο εξωπλανήτη γύρω ένα άστρο κύριας ακολουθίας. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων εξωπλανητών συνέχισε να αυξάνεται όταν ξεκίνησαν οι αποστολές της NASA Kepler και TESS.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα LiveScience, έως το 2015 η NASA ανακοίνωσε ότι το Kepler είχε ανακαλύψει τον 1000ό εξωπλανήτη. Το 2016 μόνο προστέθηκαν σχεδόν 1.500, και ο συνολικός αριθμός έφτασε τους 5.000 το 2022. Σήμερα, επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 6.000, αριθμός που αν και προκαλεί δέος, για τους επιστήμονες είναι αμελητέος.

Είναι σαφές ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα φέρουν περισσότερους από αυτούς σε κοντινή απόσταση.

Διαφέρουν από το δικό μας Ηλιακό Σύστημα

Η ποικιλία των πλανητών που ανακαλύφθηκαν δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη φύση, το δικό μας Ηλιακό Σύστημα και για τη Γη. Σε αντίθεση με το δικό μας Ηλιακό Σύστημα, οι νέοι πλανήτες φαίνεται ότι διαφέρουν.

Υπάρχουν «θερμοί Δίες», τεράστιοι γίγαντες αερίου που περιφέρονται γύρω από τα άστρα τους σε λίγες ημέρες. Πλανήτες με τόσο σύντομη τροχιά ώστε να ολοκληρώνουν έναν κύκλο σε λίγες ώρες και πλανήτες παλιρροϊκά «κλειδωμένοι» με τα άστρα τους, με μία πλευρά μόνιμα καυτή και την άλλη παγωμένη.

Άλλοι έχουν τόσο ακραίες θερμοκρασίες, πιέσεις και χημικά συστατικά, που μπορεί να βρέχει σίδηρο. Άλλοι έχουν πυκνότητες μικρότερες κι από του φελιζόλ. Κάποιοι φαίνεται να καλύπτονται από τεράστιους ωκεανούς, ενώ άλλοι είναι τυλιγμένοι σε τοξικά αέρια.

«Κάθε ένας από τους διαφορετικούς τύπους πλανητών που ανακαλύπτουμε μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να σχηματιστούν οι πλανήτες και, τελικά, πόσο συνηθισμένοι μπορεί να είναι όπως η Γη, και πού θα πρέπει να τους αναζητούμε», δήλωσε η Ντον Τζελίνο, επικεφαλής του Προγράμματος Εξερεύνησης Εξωπλανητών (ExEP) της NASA στο Εργαστήριο Αεριώθησης του οργανισμού στη Νότια Καλιφόρνια. «Αν θέλουμε να μάθουμε αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, όλες αυτές οι γνώσεις είναι απαραίτητες».