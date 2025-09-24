Αυτοί είναι οι 10 νέοι αστροναύτες της NASA - Επιστροφή στη Σελήνη και επανδρωμένη αποστολή στον Άρη

Το έχουμε δει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας ουκ ολίγες φορές. Πλέον, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για να γίνει πραγματικότητα.

Τα σχέδια της NASA για το άμεσο μέλλον είναι εξαιρετικά τολμηρά, καθώς περιλαμβάνουν την επιστροφή στη Σελήνη, αλλά και την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη. Και για τον σκοπό αυτό, η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ πρόσθεσε στην «οικογένειά» της 10 νέους αστροναύτες, οι οποίοι καλούνται να γράψουν ιστορία, όπως έκανε κάποτε ο Νιλ Άρμστρονγκ, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι.

Η NASA παρουσίασε τα 10 άτομα -που επιλέχθηκαν από μια ομάδα 8.000 υποψηφίων- τα οποία θα ενταχθούν στο σώμα αστροναυτών της, καθώς αυτή βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τις νέες διαστημικές αποστολές.

Η ομάδα περιλαμβάνει έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες, τους οποίους ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Sean Duffy, αποκάλεσε «τους καλύτερους και λαμπρότερους της Αμερικής».



«Και θα χρειαστούμε τους καλύτερους και λαμπρότερους της Αμερικής σε όλα τα σχέδιά μας για εξερεύνηση για το μέλλον», είπε ο Sean Duffy. «Επιστρέφουμε στη Σελήνη... Και θα σας πω μόνο το εξής: θα είμαι καταραμένος αν οι Κινέζοι ξεπεράσουν τη NASA ή ξεπεράσουν την Αμερική για την επιστροφή στη Σελήνη».

Ποιοι είναι οι νέοι αστροναύτες

Οι 10 νεοσύλλεκτοι είναι οι:

Ben Bailey, μηχανολόγος μηχανικός και αρχιπλοίαρχος 3 για τον Στρατό από το Charlottesville της Βιρτζίνια

Lauren Edgar, γεωλόγος από το Sammamish της Ουάσινγκτον

Adam Fuhrmann, μηχανικός αεροδιαστημικής και ταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας από το Leesburg της Βιρτζίνια

Cameron Jones, μηχανικός αεροδιαστημικής και ταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας από τη Savanna του Ιλινόις

Yuri Kubo, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, πρώην εργαζόμενος της NASA και διευθυντής εκτόξευσης της SpaceX από το Columbus της Ιντιάνα

Rebecca Lawler, πρώην υποπλοίαρχος και πιλότος δοκιμών στο Ναυτικό από το Little Elm του Τέξας

Imelda Muller, πρώην υποπλοίαρχος του Ναυτικού και στρατιωτικός γιατρός από το Copake Falls της Νέας Υόρκης

Erin Overcash, υποπλοίαρχος και πιλότος δοκιμών στο Ναυτικό από το Goshen του Κεντάκι

Katherine Spies, μηχανικός σχεδιασμού και πρώην πιλότος δοκιμών του Σώματος Πεζοναυτών από το Σαν Ντιέγκο

Anna Menon, βιοϊατρική μηχανικός και πρώην υπάλληλος της SpaceX από το Χιούστον

Αυτή η τάξη αστροναυτών σηματοδοτεί την πρώτη στην ιστορία, στην οποία υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες, σύμφωνα με τη NASA.

.@NASA’s 10 new astronaut candidates were introduced Monday following a competitive selection process of more than 8,000 applicants from across the United States. https://t.co/V0aA9KXT3L pic.twitter.com/oFrRfr6T7x — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 22, 2025

Η περίπτωση της Anna Menon

Ο οργανισμός επιβεβαίωσε επίσης ότι η Menon είναι το πρώτο άτομο που εντάχθηκε ποτέ στο σώμα αστροναυτών της NASA και έχει πετάξει στο παρελθόν σε τροχιά.

Ενώ εργαζόταν στην SpaceX, η Menon επιλέχθηκε από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Jared Isaacman για να τον συνοδεύσει στην Polaris Dawn, μια πειραματική αποστολή που ταξίδεψε ψηλότερα στην τροχιά της γύρω από τη Γη από οποιοδήποτε επανδρωμένο διαστημόπλοιο είχε πετάξει εδώ και δεκαετίες.

Η αποστολή, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι σε μια κάψουλα Crew Dragon της SpaceX, περιελάμβανε επίσης τον πρώτο διαστημικό περίπατο που πραγματοποιήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Menon θα ενταχθεί στο σώμα αστροναυτών μαζί με τον σύζυγό της, Anil Menon, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN. Ο Anil είναι επίσης πρώην υπάλληλος της SpaceX και επιλέχθηκε για το σώμα αστροναυτών της NASA κατά τον τελευταίο γύρο επιλογών το 2021.

Το μονοπάτι μπροστά

Οι 10 νέοι αστροναύτες θα περάσουν τα επόμενα δύο χρόνια σε εντατική εκπαίδευση, κατά την οποία θα «μάθουν την ιστορία της NASA και το όραμά μας για το μέλλον, θα παρακολουθήσουν μαθήματα γεωλογίας και επιβίωσης στο νερό και διαστημικής υγείας», δήλωσε ο Stephen Koerner, αναπληρωτής διευθυντής του Διαστημικού Κέντρου Johnson της NASA.



«Μπορούν ακόμη και να εκπαιδευτούν στα αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων μας», πρόσθεσε ο Koerner.



Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, η νέα τάξη θα ενταχθεί στα 48 άλλα μέλη του σώματος αστροναυτών του διαστημικού οργανισμού και θα είναι επιλέξιμη για αναθέσεις πτήσεων.

Και αυτή θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική εμπειρία από εκείνους που επιλέχθηκαν κατά τον τελευταίο γύρο επιλογής το 2021.



Εκείνη την εποχή, η NASA είχε ακόμη μπροστά της μια δεκαετία λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Αλλά τώρα, η διαστημική υπηρεσία ετοιμάζεται να περιορίσει τη δραστηριότητα στο εργαστήριο σε τροχιά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030 και να θέσει σε λειτουργία νέους διαστημικούς σταθμούς που θα λειτουργούν από τον ιδιωτικό τομέα.



Για δύο δεκαετίες, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) ήταν ο μόνος προορισμός στο διάστημα που επισκέπτονταν οι αστροναύτες της NASA.



Οι αποστολές

Ενώ ο Νόρμαν Νάιτ, διευθυντής πτητικών επιχειρήσεων της NASA, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Δευτέρας ότι «πολλοί από αυτούς τους υποψηφίους που κάθονται εδώ σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)», τόνισε ότι ο διαστημικός σταθμός υποτίθεται ότι θα χρησιμεύσει ως εργαστήριο μάθησης για πιο δύσκολες αποστολές βαθύτερα στο διάστημα.

«Κάθε μάθημα που πήραμε στον σταθμό έχει ανοίξει τον δρόμο για το πού κατευθυνόμαστε: δίπλα στη Σελήνη -αυτή τη φορά για να μείνουμε- και στον Άρη», είπε.



Δεν είναι σαφές για ποιες άλλες αποστολές μπορεί να είναι επιλέξιμοι αυτοί οι αστροναύτες. Η NASA είναι πιθανό να προσλάβει πιο έμπειρους αστροναύτες για αποστολές στη Σελήνη. Η υπηρεσία έχει ήδη επιλέξει μια ομάδα βετεράνων ιπτάμενων για το Artemis II, μια δοκιμαστική αποστολή που θα πετάξει γύρω από τη Σελήνη μόλις το επόμενο έτος.



Ωστόσο, αξιωματούχοι της NASA άφησαν να εννοηθεί ότι ελπίζουν ότι η νεαρή ομάδα αστροναυτών που επιλέχθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι επιλέξιμη για πτήσεις αργότερα στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis προς τη Σελήνη και ίσως ακόμη και προς τον Άρη - όπου κανένας άνθρωπος δεν έχει ταξιδέψει ακόμη.