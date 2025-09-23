Μετά από 50 χρόνια η NASA σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη

Να στείλει αστροναύτες σε ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη τον ερχόμενο Φεβρουάριο ελπίζει η NASA. Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου την αποστολή αλλά πλέον στοχεύει να την επισπεύσει.

Έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που οποιαδήποτε χώρα πραγματοποίησε επανδρωμένη σεληνιακή αποστολή. Η αποστολή Artemis II είναι η δεύτερη εκτόξευση του προγράμματος Artemis, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC αν και δεν θα πραγματοποιηθεί προσσελήνωση, η αποστολή θα δοκιμάσει κρίσιμα συστήματα και θα προετοιμάσει το έδαφος για το Artemis III, που στοχεύει στην επιστροφή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αστροναύτες θα συμμετέχουν σε πειράματα που θα παρακολουθούν τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας και της ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό, με τη χρήση οργανοειδών καλλιεργημένων δειγμάτων ιστών προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος οι επιδράσεις του διαστήματος. Μετά την περιστροφή γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα επιστρέψει στη Γη, όπου θα πραγματοποιηθεί η επικίνδυνη διαδικασία επανεισόδου και προσγείωσης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της Καλιφόρνια.

LIVE: Artemis II Mission Overview Briefing@NASA leaders share mission details about the first crewed flight around the Moon in over 50 years. Scheduled for no later than April 2026.https://t.co/oNmymv37LH — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 23, 2025

Η Λακίσια Χόκινς, αναπληρώτρια διοικήτρια της NASA, δήλωσε ότι θα είναι μια σημαντική στιγμή στην εξερεύνηση του διαστήματος. «Μαζί έχουμε μια πρώτη θέση στην ιστορία», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου. «Το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει ήδη από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα» συμπλήρωσε.

Ο Διευθυντής Εκτόξευσης του προγράμματος Artemis, Τσάρλι Μπλάκγουελ-Τόμσον, εξήγησε ότι το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Σύστημα Εκτόξευσης Διαστήματος (SLS), είναι «σχεδόν πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο για χρήση». Το μόνο που απέμενε ήταν να ολοκληρωθεί η κάψουλα πληρώματος, που ονομάζεται Orion, συνδεδεμένη με το SLS και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.

Η πρώτη αποστολή Artemis διήρκεσε 25 ημέρες και ήταν η εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου τον Νοέμβριο του 2022 που ταξίδευσε γύρω από τη Σελήνη και επανήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.