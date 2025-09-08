Έκλειψη Σελήνης: Το «Ματωμένο Φεγγάρι» μάγεψε όλο τον πλανήτη - Εντυπωσιακές φωτογραφίες
Απίστευτες εικόνες έρχονται από διάφορες περιοχές του πλανήτη.
Μαγευτικές είναι οι εικόνες του «Ματωμένου Φεγγαριού» που έρχονται απ’ όλο τον κόσμο.
Η ολική έκλειψη της Σελήνης έβαψε το φεγγάρι στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα το βράδυ της Κυριακής.
Υπενθυμίζουμε ότι ήταν η δεύτερη ολική έκλειψη Σελήνης για το 2025, αλλά και η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 2022. Το «Ματωμένο Φεγγάρι» ήταν ορατό σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα, η μερική έκλειψη διήρκεσε μέχρι τις 23:00, ενώ το φεγγάρι παρέμεινε σκοτεινό μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
Δείτε μαγευτικές φωτογραφίες απ’ όλο τον κόσμο: