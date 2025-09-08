Έκλειψη Σελήνης: Το «Ματωμένο Φεγγάρι» μάγεψε όλο τον πλανήτη - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Μαγευτικές είναι οι εικόνες του «Ματωμένου Φεγγαριού» που έρχονται απ’ όλο τον κόσμο.

Η ολική έκλειψη της Σελήνης έβαψε το φεγγάρι στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα το βράδυ της Κυριακής.

Υπενθυμίζουμε ότι ήταν η δεύτερη ολική έκλειψη Σελήνης για το 2025, αλλά και η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 2022. Το «Ματωμένο Φεγγάρι» ήταν ορατό σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η μερική έκλειψη διήρκεσε μέχρι τις 23:00, ενώ το φεγγάρι παρέμεινε σκοτεινό μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Δείτε μαγευτικές φωτογραφίες απ’ όλο τον κόσμο:

Η έκλειψη από την Ιερουσαλήμ. Reuters

Η έκλειψη από το Μόναχο. Reuters

Η έκλειψη από την έρημο Νεγκέβ. Reuters

Η έκλειψη από το Κάιρο. Reuters

Η έκλειψη από τη Μόσχα. Reuters

Η έκλειψη από τη Γερμανία. Reuters