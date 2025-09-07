Έκλειψη Σελήνης: Εντυπωσιακές εικόνες από το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την ολική έκλειψη της Σελήνης, με το φεγγάρι να έχει βαφτεί στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, το λεγόμενο «Ματωμένο Φεγγάρι».



Από τις 20:30 περίπου ήταν ορατή η ολική φάση, με το φεγγάρι να καλύπτεται πλήρως από τη σκιά της Γης και να παίρνει τη μυστηριώδη κοκκινωπή του απόχρωση.



Η μερική έκλειψη, όπως αναμένεται, θα διαρκέσει μέχρι τις 23:00, ενώ το φεγγάρι θα παραμένει σχετικά σκοτεινό μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Φωτογραφία: flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Η μεγαλύτερη έκλειψη μετά το 2022

Πρόκειται για τη δεύτερη ολική έκλειψη Σελήνης του 2025 και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 2022. Θα είναι ορατή σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στις χώρες που θα απολαύσουν το φαινόμενο περιλαμβάνονται η Ανατολική Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, οι περισσότερες περιοχές της Αμερικής θα το χάσουν, καθώς εκείνη την ώρα θα είναι μέρα, με εξαίρεση τη Χαβάη, την Αλάσκα και ορισμένα μέρη της Βραζιλίας, όπου θα φανεί τουλάχιστον μερικώς.