Ματωμένο Φεγγάρι πάνω από την Ελλάδα – Πως θα δείτε τη θεαματική ολική έκλειψη Σελήνης

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο ουρανός θα χαρίσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της χρονιάς: μια ολική έκλειψη Σελήνης, όπου το φεγγάρι θα βαφτεί στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, το λεγόμενο «Ματωμένο Φεγγάρι».

Πώς θα το δούμε στην Ελλάδα

Όταν η Σελήνη θα ανατείλει στη χώρα μας, η έκλειψη θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στις 20:30 περίπου θα είναι ορατή η ολική φάση, με το φεγγάρι να καλύπτεται πλήρως από τη σκιά της Γης και να παίρνει τη μυστηριώδη κοκκινωπή του απόχρωση. Για καλύτερη θέαση, στρέψτε το βλέμμα σας ανατολικά-νοτιοανατολικά, χαμηλά στον ορίζοντα.

Η μερική έκλειψη θα διαρκέσει έως τις 23:00, ενώ το φεγγάρι θα παραμένει σχετικά σκοτεινό μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Η μεγαλύτερη έκλειψη μετά το 2022

Πρόκειται για τη δεύτερη ολική έκλειψη Σελήνης του 2025 και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 2022. Θα είναι ορατή σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στις χώρες που θα απολαύσουν το φαινόμενο περιλαμβάνονται η Ανατολική Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, οι περισσότερες περιοχές της Αμερικής θα το χάσουν, καθώς εκείνη την ώρα θα είναι μέρα, με εξαίρεση τη Χαβάη, την Αλάσκα και ορισμένα μέρη της Βραζιλίας, όπου θα φανεί τουλάχιστον μερικώς.

Ένα σπάνιο θέαμα – Ασφαλές για τα μάτια

Σε αντίθεση με τις εκλείψεις Ηλίου, το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως ασφαλές για παρατήρηση με γυμνό μάτι. Από την ασημένια λάμψη έως το βαθύ κόκκινο, το φεγγάρι θα προσφέρει ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα που αξίζει να απολαύσετε.