«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η εντυπωσιακή έκλειψη της σελήνης - Τι ώρα θα είναι ορατή στην Ελλάδα

Μια σπάνια αστρονομική παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, καθώς πλησιάζει η νύχτα που το φεγγάρι θα βαφτεί κόκκινο λόγω της ολικής έκλειψης Σελήνης.

Σύμφωνα με τη NASA, η έκλειψη θα διαρκέσει περίπου 82 λεπτά, με την κορύφωσή της να χαρίζει ένα εντυπωσιακό ερυθρό χρώμα στον δορυφόρο της Γης, το οποίο οφείλεται στη διάχυση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Το φαινόμενο, που συχνά αποκαλείται και «Ματωμένο Φεγγάρι», θα είναι ορατό από μεγάλα τμήματα της Ασίας, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Ευρώπης.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τυχερές περιοχές, καθώς γύρω στις 20:30 το βράδυ η πανσέληνος θα ανατείλει στον αττικό ουρανό με εντυπωσιακή κόκκινη απόχρωση, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό. Στη χώρα μας, το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο κατά τα πρώτα λεπτά μετά την ανατολή της Σελήνης, πριν αυτή ανέβει ψηλότερα στον ουρανό.

A Blood Moon is coming on September 7, and over 6.2 billion people will be able to see it! 🌕



This total lunar eclipse turns the Moon red as it passes through Earth’s shadow, and it’ll appear especially large thanks to its close orbit at perigee. pic.twitter.com/9LoDqkE1ZQ — Museum of Science (@museumofscience) August 30, 2025

Αντίθετα, οι κάτοικοι της αμερικανικής ηπείρου δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν, καθώς η έκλειψη θα λάβει χώρα την ώρα που εκεί θα επικρατεί ημέρα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ολική έκλειψη Σελήνης είναι απολύτως ασφαλής για παρατήρηση χωρίς τη χρήση ειδικών μέσων, σε αντίθεση με τις ηλιακές εκλείψεις. Έτσι, οι λάτρεις του ουρανού καλούνται απλώς να στρέψουν το βλέμμα τους στον ορίζοντα για να θαυμάσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης.