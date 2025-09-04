Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε θα λάμψει στον ουρανό το «Ματωμένο Φεγγάρι» - Η ιδανική ώρα

Μια από τις πιο εντυπωσιακές αστρονομικές στιγμές του χρόνου πλησιάζει, καθώς η Σελήνη ετοιμάζεται να χαρίσει στους παρατηρητές της Γης ένα θέαμα που κόβει την ανάσα: το λεγόμενο «Ματωμένο Φεγγάρι». Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Πανσέληνος δεν θα είναι απλώς λαμπερή – θα συνοδευτεί από μια σπάνια ολική έκλειψη, μεταμορφώνοντας τον ουρανό σε σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι και μυστήριο.

Για την καλύτερη παρατήρηση του «Ματωμένου Φεγγαριού», οι επιστήμονες αναφέρουν πως αξίζει να κοιτάξουμε τον ουρανό περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, ώστε να δούμε τη σταδιακή είσοδο της Σελήνης στη σκιά. Εντυπωσιακό θέαμα θα προσφέρει και στην επιστροφή της στο πλήρες φως.

Το εντυπωσιακό θέαμα και η εξήγηση

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα «βάψει» τον δορυφόρο της Γης σε έντονο κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο. Αρχικά, η έκλειψη θα διαρκέσει από τις 15:28 έως τις 20:55 GMT (18:28 έως 23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας – όταν η Σελήνη βυθίζεται πλήρως στη σκιά της Γης – θα κρατήσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).



Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο θα είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αν και ο όρος «Ματωμένο Φεγγάρι» δεν είναι επιστημονικός, έχει καθιερωθεί στην κοινή χρήση εξαιτίας της εντυπωσιακής εικόνας που δημιουργείται, ένα οπτικό φαινόμενο που μπορεί κανείς να απολαύσει ακόμη και με γυμνό μάτι.