Eικόνα από το τηλεσκόπιο της NASA κόβει την ανάσα – Χιλιάδες νεογέννητα άστρα λάμπουν στο κενό

Μία εντυπωσιακή φωτογραφία γέννησης άστρων, τραβηγμένη από το Διάστημα­κό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA, φέρνει στο φως τις βίαιες και συναρπαστικές στιγμές της δημιουργίας αστεριών μέσα στο σμήνος Pismis 24, στο εμβληματικό νεφέλωμα Lobster Nebula, 5.500 έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Σκορπιού.

Τι αποκαλύπτει η νέα εικόνα

Ο πυρήνας της λήψης, το Pismis 24-1, παρουσιάζεται ως λαμπερό, μονοκόμματο άστρο , αλλά στην πραγματικότητα είναι τουλάχιστον δύο γιγάντια άστρα μάζας 74 και 66 φορές της Μάζας του Ήλιου.

Η εικόνα, με τη χρήση του NIRCam (Infrared Camera) του Webb, σύμφωνα με την New York Post διαπερνά την πυκνή σκόνη και αποκαλύπτει χιλιάδες «κοσμικά κοσμήματα»: άστρα σε λευκές, κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη άστρα του Γαλαξία ξεπροβάλλουν στο βάθος.

Η έντονη ακτινοβολία και οι ισχυροί άνεμοι των νεογέννητων αστεριών σμιλεύουν το γύρω νεφέλωμα, δημιουργώντας εντυπωσιακούς πεισματικά όρθιους κίονας–σχηματισμούς από αέριο και σκόνη, η ψηλότερη από αυτές τις «κορυφές» έχει μήκος περίπου 5,4 έτη φωτός, αρκετά για να χωρέσουν μέσα της πάνω από 1.000 ηλιακά συστήματα



Χρώματα και υλικό — τι μας δείχνουν

Η χρωματική επεξεργασία της εικόνας αποτυπώνει με τεκμηριωμένο τρόπο το φυσικό περιβάλλον:

Το κυανό υποδηλώνει καυτό, ιονισμένο υδρογόνο που κυριολεκτικά «φωτίζεται» από τις ακτινοβολίες των νέων αστέρων.

Το πορτοκαλί αναπαριστά ιόντα σκόνης, σαν κομμάτια καπνού στη ροή του φωτός.

Οι κόκκινες αποχρώσεις σηματοδοτούν πιο ψυχρό και πυκνό μοριακό υδρογόνο. Όσο πιο σκούρο το κόκκινο, τόσο υψηλότερη η πυκνότητα.

Οι μαύρες περιοχές αντιπροσωπεύουν τα πλέον αδιαπέραστα νέφη, όπου το φως μπλοκάρεται πλήρως.

Οι λευκές, λεπτές δομές είναι ανακλάσεις και σποραδικές διαθλάσεις του φωτός από σκόνη και αέριο.

Γιατί η εικόνα αυτή είναι επιστημονικά ανεκτίμητη

Το Webb, μέσα σε μόλις λίγες ώρες παρατήρησης, υπογράφει μια από τις πιο λεπτομερείς αναπαραστάσεις του Pismis 24, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά του να διαπερνά πυκνά σύννεφα και να αποκαλύπτει δομές και φαινόμενα που ήταν αόρατα με άλλα τηλεσκόπια.

Το Pismis 24 αποτελεί φυσικό εργαστήριο για την κατανόηση της γέννησης και εξέλιξης των μεγαλύτερων αστεριών, των οποίων η συμπεριφορά, έντονη ακτινοβολία, τεράστιες μάζες, γρήγορη εξέλιξη, καθορίζει τη δομή και τη μοίρα περιοχών του Σύμπαντος