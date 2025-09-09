NASA: Νέο νησί «γεννήθηκε» στην Αλάσκα

Μια είδηση που επιβεβαιώνει την σημασία της κλιματικής κρίσης ανακοίνωσε η NASA. Ένα νέο νησί έκανε την εμφάνισή του στην Αλάσκα γιατί... έλιωσαν οι πάγοι.

Κατά μήκος της παράκτιας πεδιάδας της νοτιοανατολικής Αλάσκας, το νερό αντικατέστησε γρήγορα τον πάγο.

Οι παγετώνες σε αυτή την περιοχή λεπταίνουν και υποχωρούν, με το νερό από το λιώσιμο να σχηματίζει προπαγετώδεις λίμνες μπροστά τους. Σε μία από αυτές τις αυξανόμενες υδάτινες εκτάσεις, έχει εμφανιστεί ένα νέο νησί.

Σύμφωνα με τη NASA, ο παγετώνας Alsek κάποτε περιέβαλε ένα μικρό βουνό γνωστό ως Prow Knob κοντά στο άκρο του. Το καλοκαίρι του 2025, ο παγετώνας έχασε την επαφή με το Prow Knob, αφήνοντας την έκταση περίπου 2 τετραγωνικών μιλίων (5 τετραγωνικών χιλιομέτρων) να περιβάλλεται από τα νερά της λίμνης Alsek.

Στις εικόνες που δημοσίευσε η Nasa φαίνεται η έκταση της υποχώρησης του πάγου και της ανάπτυξης της λίμνης μεταξύ 1984 και 2025. Ελήφθησαν στοιχεία από τα καλοκαίρια των ετών αυτών με το TM (Thematic Mapper) στο Landsat 5 και το OLI-2 (Operational Land Imager-2) στο Landsat 9, αντίστοιχα.

Πηγή: NASA

Σύμφωνα με τον Mauri Pelto, παγετολόγο στο Nichols College, ο οποίος είδε για πρώτη φορά αυτόν τον παγετώνα το 1984, στις αρχές του 20ού αιώνα ο παγετώνας Alsek τερμάτιζε στο Gateway Knob, περίπου 3 μίλια (5 χιλιόμετρα) δυτικά του Prow Knob. Στα μέσα του αιώνα, ο πάγος είχε υποχωρήσει προς τα ανατολικά, αλλά εξακολουθούσε να περιβάλλει το Prow Knob. Ο αείμνηστος παγετολόγος Austin Post τράβηξε αεροφωτογραφίες του τερματικού σημείου του Alsek τον Αύγουστο του 1960 και αργότερα είπε στον Pelto ότι βάφτισε το χαρακτηριστικό αυτό (που θεωρούνταν nunatak εκείνη την εποχή) λόγω της ομοιότητάς του με την πλώρη ενός πλοίου.

Μέρος της περιμέτρου του Prow Knob είχε μετατραπεί σε όχθη λίμνης μέχρι το 1984. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο παγετώνας Alsek παρέμεινε συνδεδεμένος με τον βόρειο βραχίονα του παγετώνα Grand Plateau. Αυτό άλλαξε μέχρι το 1999, καθώς και οι δύο παγετώνες υποχώρησαν.

Η βόρεια ζώνη του Alsek αποσπάστηκε επίσης από ένα στενό νησί, εκθέτοντας το άκρο του σε περισσότερη αποκόλληση, έγραψε ο Pelto.

Πότε συνέβη ο σχηματισμός του νησιού

Μετά από περίπου δύο δεκαετίες υποχώρησης του πάγου, δύο παραπόταμοι στα βόρεια και νότια του Alsek σταμάτησαν να τροφοδοτούν τον παγετώνα με πάγο. Η λίμνη Alsek είχε επίσης μεγαλώσει σημαντικά προς τα νότια, γεμίζοντας το κενό που άφησε ο παγετώνας Grand Plateau. Στη συνέχεια, το 2025 ο πάγος απομακρύνθηκε από το Prow Knob, ολοκληρώνοντας τη μετατροπή του σε νησί. Με βάση τις δορυφορικές εικόνες, ο διαχωρισμός συνέβη κάποια στιγμή μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου.

Και οι δύο βραχίονες του παγετώνα Alsek έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 3 μίλια (5 χιλιόμετρα) από το 1984, σύμφωνα με τον Pelto, και αυτή η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί. Έχοντας χάσει την επαφή με το Prow Knob, ο πάγος είναι λιγότερο σταθερός και πιο επιρρεπής σε αποκόλληση. Ωστόσο, ο πάγος παρέμεινε στο Prow Knob πέρα από το 2020, το έτος που ο Pelto και ο Post είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι θα συνέβαινε ο διαχωρισμός με βάση το ρυθμό υποχώρησης από το 1960 έως το 1990.

Από το 1984, η λίμνη Alsek έχει αυξηθεί από 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μαζί με τις γειτονικές προπαγετώδεις λίμνες Harlequin και Grand Plateau, οι τρεις λίμνες έχουν υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος κατά την περίοδο αυτή.