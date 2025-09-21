Επιστήμη & Τεχνολογία Αεροπορικές NASA

Υπερηχητική επανάσταση: Το X-59 υπόσχεται Ατλαντικό σε 3 ώρες και 44 λεπτά

Ο «Γιος του Κονκόρντ» ετοιμάζεται για απογείωση: Νέο υπερηχητικό αεροσκάφος θα διασχίζει τον Ατλαντικό σε λιγότερο από 4 ώρες

Το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA, X-59 / Φωτογραφία: Lockheed Martin / NASA
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Το νέο υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA, X-59, μπαίνει στην τελική ευθεία για την παρθενική του πτήση.

Το φουτουριστικό μοντέλο – που έχει ήδη βαφτιστεί «Γιος του Κονκόρντ» – περνάει τους τελευταίους ελέγχους ασφαλείας και υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στις υπερατλαντικές μετακινήσεις. Με δυνατότητα να ταξιδεύει με ταχύτητα Mach 1,5 (περίπου 1.590 χλμ./ώρα), θα μπορεί να καλύπτει τη διαδρομή Λονδίνο–Νέα Υόρκη σε μόλις 3 ώρες και 44 λεπτά.

Η πτήση που κάποτε ήταν όνειρο της αεροπορίας φαίνεται πως πλησιάζει ξανά στην πραγματικότητα, με την τεχνολογία να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες.

