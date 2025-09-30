Θα πλήρωνες για μια άδεια θέση δίπλα σου στο αεροπλάνο; Αυτή η αεροπορική σου δίνει έξτρα χώρο

Μια έρευνα καταναλωτών το 2023 έδειξε ότι το 42% των επιβατών θα εξέταζε το ενδεχόμενο να πληρώσει ένα αντίτιμο ώστε η μεσαία θέση δίπλα τους στο αεροπλάνο να μείνει κενή. Το να έχεις ένα ελεύθερο κάθισμα δίπλα σου σε μια πτήση μοιάζει με «λαχείο», αλλά θα πλήρωνες για αυτή την πολυτέλεια;

Η Virgin Australia ξεκίνησε να προσφέρει την επιλογή «neighbour-free seating» σε ορισμένα εσωτερικά και μικρής διάρκειας διεθνή δρομολόγια.

Σε αντίθεση με άλλες αεροπορικές που επιτρέπουν στους επιβάτες να αγοράζουν απευθείας το διπλανό κάθισμα, η Virgin Australia χρησιμοποιεί ένα σύστημα δημοπρασίας.

Πώς λειτουργεί

Οι επιβάτες που έχουν κλείσει εισιτήριο οικονομικής θέσης σε συγκεκριμένες πτήσεις εσωτερικού και μικρής διάρκειας εξωτερικού μπορούν να υποβάλουν προσφορά μέσω της εφαρμογής της εταιρείας, ώστε να κρατήσουν το διπλανό κάθισμα κενό, αναφέρει το Euronews.

Οι προσφορές ξεκινούν από 30 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 17 ευρώ). Οι επιβάτες που θα «κερδίσουν» ενημερώνονται το αργότερο δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η θέση θα μείνει κενή, καθώς στο μεταξύ μπορεί να πουληθεί ως κανονικό εισιτήριο. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό της προσφοράς επιστρέφεται.

Επιπλέον, το δικαίωμα συμμετοχής δίνεται μόνο σε κρατήσεις έως δύο ατόμων και η προσφορά μπορεί να αφορά μόνο μία θέση. Η «νίκη» στη δημοπρασία εξασφαλίζει αποκλειστικά τον χώρο καθίσματος και όχι επιπλέον αποσκευή.

Οι επιβάτες της κατηγορίας Economy X και της Business Class δεν είναι επιλέξιμοι.

Η Virgin Australia υιοθέτησε την επιλογή αυτή μετά από έρευνα του 2023, που έδειξε ότι το 42% των πελατών της θα πλήρωνε για άδειο μεσαίο κάθισμα σε διεθνή πτήση, ενώ πάνω από το ένα τρίτο θα το έκανε και σε εσωτερικές πτήσεις διάρκειας άνω των τριών ωρών.

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη σε επιλεγμένα δρομολόγια, όπως Μελβούρνη–Αδελαΐδα, Μπρισμπέιν–Σίδνεϊ και Σίδνεϊ–Περθ, και αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές

Αντίστοιχα προγράμματα προσφέρουν και ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η Air France διαθέτει την επιλογή «Empty Seat - My Extra Space», με την οποία ο επιβάτης μπορεί να κρατήσει έως και τρεις διπλανές θέσεις για τον εαυτό του. Η χρέωση διαμορφώνεται ανάλογα με τον προορισμό και τον αριθμό των θέσεων και η δυνατότητα αγοράς προσφέρεται κατά το check-in, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η Lufthansa, με το πρόγραμμα «Free Neighbour Seat», επιτρέπει την κράτηση του διπλανού καθίσματος τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε υπερατλαντικές πτήσεις, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Service Centre.

Παράλληλα, διαθέτει και την επιλογή «Sleeper’s Row», που δίνει στον επιβάτη μια ολόκληρη σειρά τριών ή τεσσάρων καθισμάτων στην οικονομική θέση, σε πτήσεις μεγάλης διάρκειας. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται λεπτό στρώμα, κουβέρτα και μαξιλάρι ποιότητας Business Class.

Το «Sleeper’s Row» μπορεί να κλειστεί στο check-in ή λίγο πριν από την αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας, με επιπλέον κόστος από 159 έως 229 ευρώ ανά σκέλος πτήσης. Προκράτηση δεν είναι δυνατή.