Ψηφιακή επανάσταση στα σύνορα της Ευρώπης: Νέα εποχή στον τρόπο ταξιδιών στην ΕΕ

Τέλος οι σφραγίδες στα διαβατήρια, καθώς Η ΕΕ υιοθετεί νέο ψηφιακό βιομετρικό σύστημα στα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην κατάργηση των σφραγίδων στα διαβατήρια για τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, εισάγοντας ένα νέο, αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES - Entry/Exit System). Το σύστημα ξεκινά να εφαρμόζεται σταδιακά από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τον Απρίλιο του 2026.

Πώς λειτουργεί το EES

Το EES είναι ένα βιομετρικό σύστημα που αντικαθιστά τη σφραγίδα, καταγράφοντας ψηφιακά τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων.

Καταγράφονται πρόσωπο, δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και οι ημερομηνίες εισόδου και εξόδου του ταξιδιώτη. Σκοπός η επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων, η αποτελεσματικότερη εργασία του προσωπικού και η ενίσχυση της ασφάλειας, μέσω της πρόληψης της παράνομης παραμονής.

Το σύστημα αφορά ταξιδιώτες που εισέρχονται για έως 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Το αρχικό αρχείο παραμένει για τρία χρόνια. Εντός αυτής της περιόδου, για την επανείσοδο απαιτούνται μόνο δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφίες.

Ποιες χώρες συμμετέχουν και ποιοι επηρεάζονται

Το EES θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ζώνης Σένγκεν (29 χώρες), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καθώς και σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στη Σένγκεν αλλά εφαρμόζουν το σύστημα (όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία).

Οι χώρες που θα χρησιμοποιήσουν το EES είναι:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

Ποιοι επηρεάζονται

Όλοι οι ταξιδιώτες που δεν διαθέτουν διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας, Ελβετίας) και ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή. Χώρες όπως η Αυστραλία και άλλες τρίτες χώρες θα είναι οι πρώτες που θα αντιμετωπίσουν τις αλλαγές.

Υπάρχουν όμς και εξαιρέσεις. Αυτές είναι η Ιρλανδία και η Κύπρος που θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Αν και το EES στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, οι ταξιδιώτες προειδοποιούνται για πιθανές καθυστερήσεις στην αρχική φάση της εφαρμογής, καθώς η διαδικασία της πρώτης εγγραφής μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα.

Οι ταξιδιώτες, μόλις φτάσουν, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, προκειμένου να δημιουργηθεί το ψηφιακό τους αρχείο στο σύστημα. Η χρήση σταθμών αυτοεξυπηρέτησης ή εφαρμογών για κινητά (όπου διατίθενται) αναμένεται να επιταχύνει τη διέλευση.