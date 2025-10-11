Νέα εποχή για τα βρετανικά διαβατήρια – Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο για τους Βρετανούς

Μια νέα εποχή ξεκινά για τα βρετανικά διαβατήρια, καθώς από τον Δεκέμβριο θα φέρουν στο εξώφυλλό τους το βασιλικό έμβλημα του Βασιλιά Καρόλου Γ΄, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη ανανέωση του σχεδίου τα τελευταία πέντε χρόνια – από τότε που τα διαβατήρια επέστρεψαν στο σκούρο μπλε χρώμα, μετά το Brexit.



Στο εσωτερικό τους, οι νέες σελίδες θα αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά των τεσσάρων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου: από το επιβλητικό Ben Nevis στη Σκωτία και το Lake District στην Αγγλία, μέχρι τον κόλπο Three Cliffs στην Ουαλία και το εντυπωσιακό Giant’s Causeway στη Βόρεια Ιρλανδία.



Παρότι τα διαβατήρια εκδίδονται ήδη στο όνομα του βασιλιά από το 2023 –με αναφορά στο «His Majesty»–, το εξώφυλλο συνέχιζε να φέρει το έμβλημα της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Από τον Δεκέμβριο σύμφωνα με το BBC, θα εμφανίζεται πλέον το νέο έμβλημα του Καρόλου, με το στρογγυλό Tudor στέμμα, το οποίο επέλεξε ως σύμβολο της βασιλείας του όταν ανέβηκε στον θρόνο το 2022.

King's coat of arms to feature on new UK passports https://t.co/fTBdrNK4hB — BBC News (UK) (@BBCNews) October 11, 2025

Η εποχή του Καρόλου

Η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη γίνεται σταδιακά: τα νέα γραμματόσημα, τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα φέρουν ήδη την εικόνα του μονάρχη, με στόχο μια ομαλή αντικατάσταση χωρίς σπατάλη των υπαρχόντων αποθεμάτων.



Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι τα νέα διαβατήρια θα διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τεχνολογία τελευταίας γενιάς κατά της πλαστογράφησης, καθιστώντας τα «ακόμα πιο δύσκολο να παραποιηθούν».



Ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, Mike Tapp, χαρακτήρισε τη νέα σχεδίαση «ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του βρετανικού διαβατηρίου», προσθέτοντας ότι «αναδεικνύει την κληρονομιά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ διασφαλίζει πως τα διαβατήριά μας παραμένουν από τα πιο αξιόπιστα και ασφαλή στον κόσμο».

Τα διαβατήρια με το έμβλημα της βασίλισσας θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ενώ η κυβέρνηση συνιστά στους πολίτες να ελέγξουν εγκαίρως την ισχύ τους πριν προγραμματίσουν ταξίδια.



Αξίζει να σημειωθεί πως, βάσει παράδοσης, ο ίδιος ο μονάρχης δεν διαθέτει διαβατήριο, καθώς το έγγραφο εκδίδεται στο δικό του όνομα.



Με ιστορία που ξεκινά το 1915 και συνεχείς εξελίξεις στην ασφάλεια –από τα υδατογραφήματα του 1972 έως τα μηχανικά αναγνώσιμα διαβατήρια του 1988–, η νέα γενιά βρετανικών διαβατηρίων σηματοδοτεί τη συμβολική αλλά και τεχνολογική ανανέωση μιας ολόκληρης εποχής.