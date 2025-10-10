Αλλάζει από 12 Οκτωβρίου η είσοδος στις χώρες της ζώνης Σένγκεν - Ποιο είναι το Entry Exit System

Σε ισχύ τίθεται από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου για τα κράτη της ζώνης Σένγκεν (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) η εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου Εξόδου (Entry Exit System).



Πρόκειται για ένα νέο σύστημα που αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων με την ηλεκτρονική καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.



Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2026.

Ποιους αφορά το νέο σύστημα

Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή έως 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών σε χώρες της ζώνης Σένγκεν. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και της Κύπρου, καθώς και η Ελβετία, η Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Πώς θα λειτουργεί

Κατά την πρώτη άφιξη στον χώρο Σένγκεν, ο ταξιδιώτης πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριό του και να υποβληθεί σε βιομετρικά δεδομένα (σάρωση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα).



Ο υπάλληλος ελέγχου επαληθεύει τα στοιχεία, υποβάλλει ερωτήσεις και καταγράφει ψηφιακά την είσοδο του ταξιδιώτη στο ΣΕΕ. Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των ορίων παραμονής και να καταχωρηθεί η έξοδος.



Στα επόμενα ταξίδια, θα απαιτείται μόνο βιομετρική επαλήθευση προσώπου. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα εγγράφονται στο σύστημα μέσω φωτογράφησης.



Η χρήση του ΣΕΕ είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες.

Πού θα λειτουργεί

Το ΣΕΕ θα εφαρμόζεται:

Στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών που έχουν πλήρως ενσωματώσει το κεκτημένο Σένγκεν.

Σε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου, αλλά έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση Σένγκεν και διαθέτουν παθητική πρόσβαση στο VIS και πλήρη πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Εξαιρέσεις από το ΣΕΕ

Το σύστημα δεν εφαρμόζεται σε: