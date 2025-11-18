Το μεγάλο σχέδιο Τζιτζικώστα για «Σένγκεν για τον Στρατό»

Η αποστολή του anagnostis.org στις Βρυξέλλες, και συγκεκριμένα στο κτίριο της Κομισιόν, έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκτενώς με τον Επίτροπο Τζιτζικώστα και ανώτερους υπαλλήλους της Επιτροπής, και να αντλήσουμε πληροφορίες από τις οποίες σκιαγραφείται ένα φιλόδοξο και άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο που αναβαθμίζει τόσο την αμυντική ικανότητα όσο και τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης.



Η πιο εντυπωσιακή πληροφορία αφορά στον τομέα της Στρατιωτικής Κινητικότητας.

Διαβάστε περισσότερα για την Κομισιόν, η οποία φαίνεται διατεθειμένη να δημιουργήσει μία «Σένγκεν για τον στρατό», με στόχο την αυτόματη μετακίνηση στρατευμάτων μεταξύ των κρατών - μελών.