Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2025 - Πού βρίσκεται το ελληνικό

Η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία κρατούν τα «κλειδιά» του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη Henley Passport Index 2025, που αξιολογεί ποια διαβατήρια προσφέρουν τη μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης.



Η κατάταξη, που δημοσιεύει η Henley & Partners, στηρίζεται στα επίσημα δεδομένα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) και μετρά σε πόσες χώρες μπορεί να ταξιδέψει κανείς χωρίς να χρειάζεται βίζα.

Οι πρωταθλητές της ελευθερίας

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται και φέτος στην κορυφή με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 193 προορισμούς παγκοσμίως. Ακολουθούν η Νότια Κορέα με 190 και η Ιαπωνία με 189.



Πιο κάτω, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της κινητικότητας -Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία- μοιράζονται την τέταρτη θέση με 188 προορισμούς, αποδεικνύοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ισοβαθμώντας με την Ουγγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Οι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 186 χώρες -μια θέση ελαφρώς χαμηλότερη από την περσινή (5η), αλλά εξακολουθεί να κατατάσσει το ελληνικό διαβατήριο ανάμεσα στα ισχυρότερα του πλανήτη.



Για τους Έλληνες ταξιδιώτες, αυτό σημαίνει ευκολότερες μετακινήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και ισχυρό διεθνές κύρος, καθώς η χώρα παραμένει στην «ελίτ» των διαβατηρίων που ανοίγουν σχεδόν όλες τις πόρτες του πλανήτη.

Η πτώση των ΗΠΑ και η άνοδος της Κίνας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τη θέση τους να κατρακυλά εκτός δεκάδας, στην 12η θέση, ισόπαλες με τη Μαλαισία. Από την εποχή που βρίσκονταν στην κορυφή, το 2014, το αμερικανικό διαβατήριο έχει χάσει τη λάμψη του - κυρίως λόγω των νέων περιορισμών από χώρες όπως η Βραζιλία και το Βιετνάμ, όπως σημειώνει η Washington Post.



Αντίθετα, η Κίνα ανεβαίνει σταθερά, από την 94η θέση το 2015 στην 64η το 2025, χάρη στις νέες συμφωνίες απαλλαγής από βίζα με κράτη της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής και του Κόλπου.

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι

Στον πάτο της λίστας παραμένουν το Αφγανιστάν, η Συρία και το Ιράκ, με μόλις 24 έως 29 προορισμούς ελεύθερης εισόδου.

Αντίθετα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν εντυπωσιακή εξαίρεση, ανεβαίνοντας 34 θέσεις μέσα σε μία δεκαετία.

Τι δείχνει ο δείκτης

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Henley & Partners, Christian H. Kaelin, «η φθίνουσα ισχύς του αμερικανικού διαβατηρίου δεν είναι απλώς στατιστικό φαινόμενο -είναι ένδειξη μιας βαθιάς αλλαγής στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος».

Τα κράτη που επενδύουν στο άνοιγμα και τη διεθνή συνεργασία κερδίζουν έδαφος, ενώ εκείνα που βασίζονται στο παρελθόν μένουν πίσω.

Συνολικά, τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2025: