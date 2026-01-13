Το ελληνικό διαβατήριο ανάμεσα στα πιο ισχυρά του κόσμου για το 2026 - Τι το κάνει αξιόπιστο

Η τελευταία κατάταξη του Passport Index για το 2026 «αποκρυπτογραφεί» ποιες χώρες προσφέρουν σήμερα στους πολίτες τους τη μεγαλύτερη ελευθερία ταξιδιού. Τα διαβατήρια αξιολογούνται με βάση το συνολικό mobility score - δηλαδή τον αριθμό των χωρών που μπορεί ένας κάτοχος να επισκεφτεί με ελεύθερη είσοδο, visa-on-arrival ή με απλή ηλεκτρονική άδεια πριν από την αναχώρηση.



Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται φέτος τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακολουθούμενα από χώρες όπως η Σιγκαπούρη και η Ισπανία. Ακολουθεί μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών - Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και άλλες - που μοιράζονται υψηλές θέσεις χάρη στην ευρεία πρόσβαση χωρίς βίζα σε διεθνείς προορισμούς. Όμως, στην ίδια κατηγορία (βαθμίδα ισχύος 3) είναι και η Ελλάδα, με εξίσου ισχυρό δείκτη κινητικότητας για τους κατόχους ελληνικών διαβατηρίων.

Για το ελληνικό διαβατήριο, η εικόνα που προκύπτει είναι ξεκάθαρα θετική και σταθερή. Η χώρα μας παραμένει σταθερά μέσα στο ανώτατο κλιμάκιο παγκόσμιας κινητικότητας, δίπλα σε ισχυρά ευρωπαϊκά διαβατήρια όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Το ελληνικό διαβατήριο παραμένει ένα από τα πιο αξιόπιστα και «ισχυρά» στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης απολαμβάνει σχεδόν απεριόριστη ελευθερία ταξιδιών για τουρισμό, επαγγελματικούς λόγους ή βραχυχρόνια παραμονή, με ελάχιστες χώρες να απαιτούν εκ των προτέρων βίζα.



Το ελληνικό διαβατήριο «κερδίζει» κυρίως από δύο παράγοντες:

α) τη συμμετοχή στην ΕΕ και τη Ζώνη Σένγκεν, που εξασφαλίζει πλήρη ελευθερία μετακίνησης εντός Ευρώπης, και

β) τη διπλωματική αξιοπιστία της χώρας διεθνώς, παρά τις οικονομικές δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας. Σε αντίθεση με άλλα κράτη που βελτίωσαν θεαματικά τη θέση τους μέσω επιθετικής διπλωματίας (όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η Ελλάδα ακολουθεί μια πιο «ήπια» στρατηγική, βασισμένη στη θεσμική σταθερότητα και στις μακροχρόνιες συμμαχίες.

Η παγκόσμια εικόνα δείχνει επίσης ότι, πέρα από την Ευρώπη και την Ασία, μικρότερα κράτη ή εκείνα με εντατικά διπλωματικά προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη. Για παράδειγμα, χώρες με έντονη διεθνή διπλωματική δραστηριότητα έχουν αυξήσει την πρόσβαση των πολιτών τους σε περισσότερους προορισμούς.



Παράλληλα, η ανισότητα στην κινητικότητα παραμένει εμφανής: ενώ οι κάτοχοι ισχυρών διαβατηρίων απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 170 χώρες χωρίς προκαταρκτική βίζα, άλλες χώρες εξακολουθούν να έχουν πολύ πιο περιορισμένο εύρος ταξιδιών. Αυτή η τάση που καταγράφεται στο Passport Index 2026 αναδεικνύει όχι μόνο ταξιδιωτικά πλεονεκτήματα, αλλά και τη σύνδεση της παγκόσμιας δύναμης με την οικονομική και διπλωματική επιρροή.