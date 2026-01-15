Νάξος: Το νησί «όνειρο» που κατέκτησε τον κόσμο για το 2026

Η Νάξος απέσπασε διεθνή αναγνώριση, περιλαμβανόμενη στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2026, όπως διαμορφώθηκε βάσει των συμμετοχών των τουριστικών περιοχών στην κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από εκτενή επιτόπια έρευνα της ταξιδιωτικής blogger Μάρτα Οστόγια, που έχει χαρακτηριστεί ως «the most influential talent on the web». Η ίδια συνέκρινε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις της έκθεσης με τα εκατοντάδες ταξίδια της σε 40 χώρες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το blog Where Life is Great, που διαβάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, την πρώτη θέση κατέλαβε η Νάξος, ακολουθούμενη από τη Βαρσοβία, την Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, τη Σικελία, τη Μεξικανική Ριβιέρα Ναγιαρίτ, τη Μπαία της Βραζιλίας, τη Σάρζα από τα ΗΑΕ, την Οκινάουα στην Ιαπωνία και την Ισλανδία.

Η Οστόγια, που επισκέφθηκε τη Νάξο με πρόσκληση του Δήμου, τονίζει: «Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασαίνει. Από όλα τα μέρη που επισκέφθηκα το 2025, η Νάξος είναι εκείνο που τρύπωσε στην καρδιά μου και αρνήθηκε να φύγει. Το νησί της Αριάδνης προσφέρει χρυσαφένιες αμμουδιές που μοιάζουν να απλώνονται στο άπειρο, τιρκουάζ νερά, ασβεστωμένα χωριά φωλιασμένα στα βουνά και ταβέρνες όπου το φαγητό συγκινεί. Ιδανικό για οικογένειες, με φιλόξενους ντόπιους και ασφαλείς παραλίες για τα μικρά παιδιά».

Φωτό: Unsplash

Φωτό: Unsplash

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, δήλωσε: «Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας με ενέργειες που φέρνουν τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες στο προσκήνιο. Αντιπροσωπεύουμε την αυθεντική Ελλάδα μέσα από τα γραφικά χωριά, τη φιλοξενία, τα ήθη και έθιμα, τις φυσικές ομορφιές, τα μοναδικά activities και τα τοπικά προϊόντα».

Ο ίδιος τόνισε ότι για το 2025 η Νάξος σημείωσε νέο ρεκόρ τουριστικών αφίξεων, με αύξηση 30,9% στις αεροπορικές αφίξεις και 5,8% στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ