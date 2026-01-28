Ταξίδια: Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως η Ελλάδα για το 2026 - «Ύμνοι» για Νάξο και Σύρο

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας με τις 20 χώρες που προσφέρουν τις πιο ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες για το 2026 κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με κατάλογο που δημοσίευσε το moneycontrol.com.

Ο διεθνής ειδησεογραφικός ιστότοπος βασίστηκε στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκτενή έρευνα, επιλέγοντας προορισμούς ανά χώρα που ξεχωρίζουν για την τοπική κουλτούρα, τον πολιτισμό και το αυθεντικό φυσικό τοπίο.

Ανάμεσα σε 20 χώρες και 43 προτεινόμενες τουριστικές περιοχές από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία και Αφρική, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με τη Νάξο και τη Σύρο να εκπροσωπούν τη χώρα στον κατάλογο.

«Μια ματιά στο μέλλον των ταξιδιών»

Όπως σημειώνει το μέσο, «η λίστα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κατάταξη. Είναι μια ματιά στο μέλλον των ταξιδιών, όπου οι προορισμοί που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που τιμούν την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και έχουν ψυχή». Για την Ελλάδα, το αφιέρωμα κάνει λόγο για «ηλιόλουστα νησιά, ασβεστωμένα χωριά και γεύσεις που μιλούν στην καρδιά του επισκέπτη», τονίζοντας ότι οι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον σε λιγότερο προβεβλημένους αλλά αυθεντικούς προορισμούς, όπως η Νάξος και η Σύρος.

Τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις και τη δυναμική των δύο ελληνικών προορισμών σχολιάζουν και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Ιωάννης Α. Βουτσίνος, επισημαίνει ότι «η Σύρος διαθέτει τις “πρώτες ύλες” για να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και εκτός της υψηλής σεζόν». Όπως αναφέρει, το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου, με περισσότερες από 50 δράσεις, διήρκεσε από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. «Η ιστορία, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις αποκαλύπτουν μια διαφορετική Σύρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», τονίζει.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, σημειώνει ότι «στη Νάξο κανείς δεν αντιμετωπίζεται ως μαζικός τουρίστας». Όπως αναφέρει, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων προσφέρει ένα ισορροπημένο μείγμα χαλάρωσης, δραστηριοτήτων και πολιτισμού, με επιλογές για οικογένειες, ζευγάρια, παρέες και solo travelers. Από την αρχαία ιστορία και τη μυθολογία έως τις χρυσαφένιες παραλίες, τη γαστρονομία και τα θαλάσσια σπορ, η Νάξος, μαζί με τις Μικρές Κυκλάδες, αναδεικνύεται σε προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.