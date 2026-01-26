Travel Photographer of the Year: Έλληνας φωτογράφος κατακτά το κορυφαίο βραβείο

Στιγμές από κάθε γωνιά του κόσμου, από ιερές τελετουργίες μέχρι καθημερινές μάχες για επιβίωση, αποτυπώνονται στις νικητήριες φωτογραφίες του φετινού διαγωνισμού Travel Photographer of the Year.

Ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές από 160 χώρες, ο πολιτικός μηχανικός και φωτογράφος Αθανάσιος Μαλούκος απέσπασε το κορυφαίο βραβείο. Ο διαγωνισμός, που διεξάγεται για 23η χρονιά, αξιολογεί ανώνυμα τα έργα μέσω διεθνούς επιτροπής 16 μελών. Οι φιναλίστ υποχρεώνονται να υποβάλλουν τα πρωτότυπα αρχεία RAW για να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα και να αποκλειστεί η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Μαλούκος διακρίθηκε σε δύο ενότητες που επικεντρώνονται στην τελετουργία, την πίστη και την κίνηση: τις λιτανείες της Μεγάλης Εβδομάδας στη Ζαμόρα της Ισπανίας και την υπνωτιστική τελετή Σέμα των περιστρεφόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική διάκριση για τον Έλληνα φωτογράφο, ο οποίος είχε ξεχωρίσει και σε προηγούμενες διοργανώσεις.