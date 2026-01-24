Σκάρλετ Γιόχανσον: Συμμαχεί με αστέρες του Χόλιγουντ ενάντια στις πρακτικές της AI

Ανοιχτό πόλεμο με τις μεγάλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ανοίγει η Σκάρλετ Γιόχανσον, βάζοντας μπροστά μια καμπάνια που κατηγορεί τους τεχνολογικούς κολοσσούς ότι «χτίζουν» τα AI μοντέλα τους πάνω σε κλεμμένο καλλιτεχνικό έργο. Μαζί της, όπως αναφέρει ο Guardian, περισσότερα από 800 γνωστά ονόματα του χώρου της τέχνης και του πολιτισμού μιλούν ευθέως για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και ζητούν κανόνες – τώρα.

«Η δουλειά μας δεν είναι δωρεάν καύσιμο για αλγόριθμους»

Με σύνθημα «Stealing Isn’t Innovation», η Σκάρλετ Γιόχανσον και εκατοντάδες δημιουργοί –ηθοποιοί, μουσικοί, συγγραφείς– υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή καταγγέλλοντας ότι οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούν βιβλία, άρθρα, μουσική, σενάρια και εικόνες χωρίς άδεια και χωρίς αμοιβή, για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους. Το μήνυμα είναι ωμό και χωρίς διπλωματία:

«Η κλοπή της δουλειάς μας δεν είναι καινοτομία. Είναι απλώς κλοπή.»

Γιατί το θέμα καίει τώρα

Η υπόθεση δεν είναι θεωρητική. Τα AI μοντέλα εκπαιδεύονται μαζικά σε περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, με τις εταιρείες να επικαλούνται το λεγόμενο fair use. Οι δημιουργοί, όμως, απαντούν ότι αυτό μεταφράζεται σε συστηματική εκμετάλλευση και οικονομική αιμορραγία για τον πολιτιστικό κλάδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεκάδες αγωγές βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια, ενώ το θέμα έχει αρχίσει να αγγίζει και το πολιτικό επίπεδο.

Το προηγούμενο με τη φωνή της Γιόχανσον

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μπαίνει πρώτη φορά στο στόχαστρο της AI.Το 2024 είχε καταγγείλει δημόσια τη χρήση φωνής σε chatbot που έμοιαζε επικίνδυνα με τη δική της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αναγκάζοντας την εταιρεία να κάνει πίσω. Για την ίδια, το ζήτημα δεν είναι τεχνοφοβία αλλά έλεγχος και σεβασμός.

Τι ζητούν οι δημιουργοί από τις AI εταιρείες

Οι υπογράφοντες δεν λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Λένε «όχι» στην ασυδοσία. Συγκεκριμένα ζητούν:

Συμφωνίες αδειοδότησης για τη χρήση έργων

Διαφάνεια στα δεδομένα εκπαίδευσης των AI μοντέλων

Αποζημίωση για τους δημιουργούς

Δικαίωμα εξαίρεσης από datasets ΤΝ

Με απλά λόγια, κανόνες σε μια αγορά που μέχρι τώρα λειτουργεί σαν Άγρια Δύση.

Το πραγματικό διακύβευμα

Το στοίχημα δεν αφορά μόνο τους σταρ του Χόλιγουντ. Αφορά συγγραφείς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και δημιουργούς περιεχομένου σε όλο τον κόσμο. Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίσει να «μαθαίνει» χωρίς όρια, το ερώτημα δεν είναι αν θα αντικαταστήσει τη δημιουργία – αλλά ποιος θα πληρώνει το τίμημα. Και αυτή τη φορά, η Σκάρλετ Γιόχανσον φροντίζει να το πει καθαρά, η πρόοδος χωρίς δικαιώματα δεν είναι πρόοδος.