Mamma mia: Η Σκόπελος «μάγεψε» τους Γερμανούς ταξιδιώτες ως το απόλυτο κινηματογραφικό σκηνικό

Πρωταγωνίστρια σε μια νέα πρωτότυπη λίστα για τους Γερμανούς φίλους του κινηματογραφικού τουρισμού αναδεικνύεται η Σκόπελος. «Ακολουθώντας τα βήματα του Mamma Mia», είναι το θέμα της πρόσφατης έρευνας της γερμανόφωνης ταξιδιωτικής πλατφόρμας HolidayCheck.de η οποία καταγράφει τις πέντε ομορφότερες τοποθεσίες της Ευρώπης που έχουν συνδεθεί με την κινηματογραφική μεταφορά του διαχρονικού μιούζικαλ Mamma Mia σύμφωνα με τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών. Ανάμεσα σε μαγευτικές περιοχές της Ελλάδας, παραμυθένια μέρη της Κροατίας και σημεία ενδιαφέροντος στο Λονδίνο, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με την διεθνή ιστοσελίδα «η καταπράσινη και εύφορη Σκόπελος αποτελεί την «καρδιά» της πρώτης ταινίας, αποπνέοντας την αίσθηση ενός τόπου που μοιάζει να έχει αναδυθεί αυτούσια από τα σκηνικά του μιούζικαλ. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικές τοποθεσίες του νησιού, μεταξύ των οποίων το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, το οποίο δεσπόζει εντυπωσιακά στην κορυφή ενός βράχου με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Τα σκαλοπάτια που οδηγούν σε αυτό ανταμείβουν τον επισκέπτη με ένα θέαμα μοναδικής ομορφιάς. Στις παραλίες αλλά και στη γραφική Γλώσσα, το ορεινό χωριό στα βορειοδυτικά του νησιού, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία ζήσει κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας».

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα προβολής του Δήμου Σκοπέλου που μεταξύ άλλων στοχεύει μέσα από αρθρογραφία σε διεθνή ΜΜΕ, στην προβολή θεματικών μορφών τουρισμού αλλά και της άρρηκτης σύνδεσης του νησιού με το Mamma Mia.

Επιπλέον ο Δήμος συμμετείχε στο προηγούμενο διάστημα σε ειδική δράση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα σε συνεργασία με την μουσικοχορευτική παράσταση Mamma Mia The Party του Λονδίνου που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών δημοφιλών καλλιτεχνών και ΜΜΕ της Μ. Βρετανίας.

«Στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε διαφορετικά τμήματα της αγοράς αξιοποιώντας κάθε φορά τις πολλαπλές εμπειρίες αναζωογόνησης, χαλάρωσης, διασκέδασης καθώς και εξοικείωσης με την ιστορία και την παράδοση που προσφέρει η Σκόπελος. Το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό ανταποκρίνεται στον κάλεσμα μας να απολαύσει ένα νησί με κινηματογραφική γοητεία που όμως δεν έχει χάσει την αυθεντικότητα του» εξηγεί ο εντεταλμέ