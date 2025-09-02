«Μπλόκο» στα ταξίδια με την παλιά ταυτότητα από το επόμενο καλοκαίρι - Τι ισχύει στη Ζώνη Σένγκεν

Μόνο με την καινούρια ταυτότητα θα μπορούμε να ταξιδεύουμε πλέον σε χώρες της Ευρώπης και εν γένει στις χώρες που ανήκουν στη Ζώνη Σένγκεν από το ερχόμενο καλοκαίρι, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Αυτό που έχει πει η Ευρώπη είναι ότι με την μπλε, κλασική, ταυτότητα, από του χρόνου το καλοκαίρι δεν θα μπορούμε πλέον να ταξιδεύουμε. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχουμε τέτοια ανασφαλή ταυτότητα», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης (2/9).

Όπως εξήγησε ο υπουργός, από το επόμενο καλοκαίρι οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες του Σένγκεν μόνο με την καινούρια ταυτότητα ή με διαβατήριο.

Σημειώνεται ότι στη Ζώνη Σένγκεν συμμετέχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, αλλά και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Στη ζώνη συμμετέχουν προς το παρόν μόνο για τα αεροπορικά και θαλάσσιά τους σύνορα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Νέο διαβατήριο μόνο με τη νέα ταυτότητα από το καλοκαίρι

«Οι ταυτότητες που βγήκαν με προδιαγραφές του 1960 δεν μπορούν εν έτει 2025 να είναι ασφαλείς ταυτότητες, οπότε θα πρέπει να τις αλλάξουμε», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο, ούτε καινούριο διαβατήριο θα μπορούμε να εκδώσουμε, χρησιμοποιώντας την παλιά ταυτότητα, αλλά θα χρειάζεται η καινούρια, όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Επισήμανε δε ότι η έκδοση της νέας ταυτότητας είναι μία εύκολη διαδικασία που διαρκεί «πέντε εργάσιμες ημέρες». Η κατοχή προσωπικού αριθμού είναι απαραίτητη για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου η επιλογή ψηφίων στον προσωπικό αριθμό

Για λίγο διάστημα ακόμα θα μπορούν οι πολίτες να «φτιάξουν» μόνοι τους τον προσωπικό τους αριθμό, καθώς η σχετική προθεσμία πήρε παράταση μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.

«Η παράταση δόθηκε ώστε να δώσουμε μέσα στον Σεπτέμβρη τη δυνατότητα στους πολίτες που θέλουν, να επιλέξουν εκείνοι τα δύο από τα τρία ψηφία του προσωπικού αριθμού, κάνοντάς τον λίγο πιο ‘οικείο’», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Από τις 6 Νοεμβρίου ο προσωπικός αριθμός θα αρχίσει να αποδίδεται μόνος του στους πολίτες, σε περιπτώσεις που δεν έχουμε λάθη ταυτοποίησης στα μητρώα του κράτους. Δηλαδή, θα αποσταλεί ένα mail στον κάθε πολίτη με τον δικό του προσωπικό αριθμό», εξήγησε.

«Στη συνέχεια, ο σκοπός είναι πλέον να μπει ο προσωπικός αριθμός στη ζωή μας. Να μπορεί κάποιος να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία, να λέει το όνομά του και μετά τον προσωπικό αριθμό, χωρίς να ρωτούν άλλα στοιχεία», ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής, είναι 1,3 εκατομμύριά οι πολίτες που έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό», σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την εφαρμογή «My Street»

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή My Street» για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, ο υπουργός επισήμανε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους.

«Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ», είπε.

Επισήμανε ακόμα ότι το θέμα είναι να εντοπιστούν οι μεγάλες παραβάσεις και ότι μια απλή καταγραφή από drone δεν αρκεί καθώς οι παραβάσεις διαφέρουν από μέρα σε μέρα.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρθηκε επίσης στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. «Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως ‘ιδιωτικές εκδηλώσεις’».