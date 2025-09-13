Χαμός με τις νέες ταυτότητες: Ξεχάστε τα ραντεβού, υπό κατάρρευση το σύστημα - Η διαδικασία

Ένα πρωτοφανές κύμα ζήτησης για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Το online σύστημα για τον προγραμματισμό ραντεβού, που αρχικά σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τους πολίτες, έχει καταρρεύσει υπό το βάρος της ζήτησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το επόμενο διάστημα ιδιαίτερα στην Αττική.

Η μαζική προσέλευση οφείλεται σε διάφορους λόγους:

Απόκτηση της πρώτης ταυτότητας: Πολλοί νέοι, που συμπλήρωσαν το 12ο έτος της ηλικίας τους, σπεύδουν να εκδώσουν το πρώτο τους δελτίο.

Πολλοί νέοι, που συμπλήρωσαν το 12ο έτος της ηλικίας τους, σπεύδουν να εκδώσουν το πρώτο τους δελτίο. Αντικατάσταση παλαιών ταυτοτήτων: Ένας σημαντικός αριθμός πολιτών, είτε λόγω φθορών είτε λόγω λήξης ισχύος, προσπαθεί να αντικαταστήσει το παλιό τους δελτίο με το νέο.

Ένας σημαντικός αριθμός πολιτών, είτε λόγω φθορών είτε λόγω λήξης ισχύος, προσπαθεί να αντικαταστήσει το παλιό τους δελτίο με το νέο. Ημερομηνία λήξης παλαιών δελτίων: Η κυκλοφορία των νέων ταυτοτήτων συνοδεύτηκε από ένα κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ήθελε τις παλιές ταυτότητες να λήγουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κάτι που δεν ισχύει. Ωστόσο, αυτός ο φόβος έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν να αντικαταστήσουν τις παλιές τους ταυτότητες.

Η κυκλοφορία των νέων ταυτοτήτων συνοδεύτηκε από ένα κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ήθελε τις παλιές ταυτότητες να λήγουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κάτι που δεν ισχύει. Ωστόσο, αυτός ο φόβος έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν να αντικαταστήσουν τις παλιές τους ταυτότητες. Ταξιδιωτική χρήση: Το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν γίνεται πλέον αποδεκτό σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, κυρίως λόγω της έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας και του λατινικού αλφαβήτου.

Η προσπάθεια του flash.gr να κλείσει ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας απέτυχε.

Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης αδυναμία προγραμματισμού ραντεβού. Οι πολίτες που επιχειρούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώνουν ότι τα συστήματα είναι υπερφορτωμένα και τα διαθέσιμα slots είναι ανύπαρκτα.

Διαδικασία, δικαιολογητικά και κόστος

Παρά την ταλαιπωρία για τον προγραμματισμό, η διαδικασία έκδοσης είναι σχετικά απλή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Προηγούμενο δελτίο ταυτότητας: Για αντικατάσταση. Αίτηση: Συμπληρώνεται στο αστυνομικό τμήμα. Υπεύθυνη Δήλωση: Για την απώλεια, κλοπή ή φθορά της παλιάς ταυτότητας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Αποδεικτικό στοιχείο: Γέννησης, όπως πιστοποιητικό γέννησης ή παλαιό δελτίο ταυτότητας. Φωτογραφία: Μία έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία διαστάσεων 4x6 cm. Υπεύθυνη δήλωση: για τα στοιχεία που πρόκειται να αναγραφούν. Αίτηση έκδοσης: από τον ενδιαφερόμενο.

Κόστος:

Για πρώτη φορά: 9 ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο), για τη φωτογραφία και το βιβλιάριο.

(ηλεκτρονικό παράβολο), για τη φωτογραφία και το βιβλιάριο. Για ανανέωση ή αντικατάσταση: 9 ευρώ για τα ίδια.

για τα ίδια. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής: 9 ευρώ + επιπλέον 9 ευρώ .

+ επιπλέον . Ειδικότερα για τη φωτογραφία: Το κόστος της φωτογραφίας είναι 1 ευρώ και πληρώνεται στο αστυνομικό τμήμα.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται με φωτογράφιση και δακτυλικά αποτυπώματα στο αστυνομικό τμήμα. Η παράδοση του νέου δελτίου αναμένεται μέσα σε λίγες ημέρες, συνήθως από 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες.