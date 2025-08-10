Εκμεταλλεύσου τις διακοπές: Πλήρης οδηγός για νέες ταυτότητες - Οι προθεσμίες και προσωπικός αριθμός

Η ψηφιακή αναβάθμιση του ελληνικού κράτους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας να αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά, οι παλιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Αυτή η προθεσμία καθιστά επιτακτική την άμεση ενέργεια των πολιτών, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε ταλαιπωρία και προβλήματα στις μετακινήσεις, ειδικά εκτός Ελλάδας.

Η ευκαιρία των διακοπών και η διαδικασία



Το καλοκαίρι, μια περίοδος που πολλοί πολίτες βρίσκονται εκτός των πόλεων κατοικίας τους, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την έκδοση της νέας ταυτότητας . Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά: μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, ανεξαρτήτως του τόπου μόνιμης κατοικίας σας, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας id.gov.gr. Αυτό προσφέρει ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Κλείσιμο Ραντεβού: Μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Προσωπικός Αριθμός: Πριν το ραντεβού, είναι απαραίτητη η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσω του myinfo.gov.gr. Ο ΠΑ είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σε πολλές δημόσιες συναλλαγές. Επίσκεψη στο Τμήμα: Την ημέρα του ραντεβού, προσέρχεστε στην Αστυνομική Αρχή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εκτός από τον ΠΑ, χρειάζεστε μία ψηφιακή φωτογραφία, την οποία μπορεί να ανεβάσει πιστοποιημένος φωτογράφος στην εφαρμογή myPhoto, καθώς και το ηλεκτρονικό παράβολο.

Φωτ.: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Φωτ.: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Φωτ.: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Προσωπικός Αριθμός: Η νέα πραγματικότητα

Ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη αποτελεί κλειδί για τις νέες ταυτότητες. Όσοι έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα αλλά δεν έχουν καταχωρίσει τον ΠΑ, θα πρέπει να επιστρέψουν στο αστυνομικό τμήμα μόλις εκδοθεί ο προσωπικός αριθμός τους, ώστε αυτός να καταχωρηθεί και να αναγραφεί στο νέο έγγραφο. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για την πλήρη λειτουργικότητα της ταυτότητας και την ομαλή χρήση της στις ψηφιακές συναλλαγές.