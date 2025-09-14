Τα 7 ταξίδια που αξίζει να κάνετε στην Ευρώπη τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος είναι μια ιδανική περίοδος για εκείνους που θέλουν να αποφύγουν τα καλοκαιρινά πλήθη και τις υψηλές τιμές, απολαμβάνοντας παράλληλα τον ήπιο καιρό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φθινοπωρινά τοπία.



Το Euronews με «ξεναγό» την Indrabati Lahiri, μας ταξιδεύει στα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε στην Ευρώπη τον Οκτώβριο.

Για τον τελευταίο ήλιο του καλοκαιριού στη Μάλτα και την Κύπρο

Εξερευνήστε τα μπαρόκ κτίρια ή επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη στη Βαλέτα, την πρωτεύουσα του νησιού και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κατευθυνθείτε προς τους κήπους Upper Barrakka για να απολαύσετε την εκπληκτική πανοραμική θέα του λιμανιού.

Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να επισκεφθούν την Mdina, την ιστορική «Σιωπηλή Πόλη», για τα γοητευτικά δρομάκια της.

Αν βρεθείτε εκεί το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου, μπορείτε να ζήσετε την Notte Bianca, τη μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση της Μάλτας, όταν τα μουσεία και τα παλάτια της Βαλέτας παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά για παραστάσεις και εκθέσεις τέχνης.



Οι λάτρεις της φύσης μπορούν να κάνουν πεζοπορία στα βράχια Dingli ή να κάνουν μια εκδρομή με καταμαράν στο Comingo και το Blue Lagoon, όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κολύμπι και καταδύσεις.

Ο Οκτώβριος είναι επίσης η αρχή της περιόδου μετανάστευσης των πουλιών στη Μάλτα, καθιστώντας τον μήνα ιδανικό για τους λάτρεις των πουλιών.



Η Κύπρος από την πλευρά της, προσφέρει ιδανικές καιρικές συνθήκες τόσο για θαλάσσια σπορ όσο και για χαλάρωση στην παραλία, με μέσες θερμοκρασίες πάνω από 20 °C. Η θάλασσα είναι ακόμα αρκετά ζεστή για κολύμπι, με θερμοκρασία περίπου 24 °C.



Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε τα υδάτινα πάρκα στην Πάφο και την Αγία Νάπα, τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ή να κάνετε καταδύσεις σε βαθιά νερά για να θαυμάσετε μια σειρά από ναυάγια.



Εξερευνήστε αρχαία ερείπια όπως το Κουρίον και τους Τάφους των Βασιλέων ή κάντε πεζοπορία στα βουνά του Τροόδους.

Οι λάτρεις του κρασιού μπορούν να μάθουν περισσότερα για την κυπριακή αμπελουργία και τις παραδόσεις οινοποίησης στο Φεστιβάλ Κρασιού της Λεμεσού από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου, ενώ οι λάτρεις του κινηματογράφου μπορούν να χαλαρώσουν με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου, επίσης στη Λεμεσό.

Τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου πραγματοποιούνται επίσης σε όλο το νησί την 1η Οκτωβρίου.

Μπύρα και πολιτισμός στο Oktoberfest στη Γερμανία

Οι λάτρεις της μπύρας μπορούν να παρακολουθήσουν το τέλος του Oktoberfest στο Μόναχο και το Βερολίνο τον Οκτώβριο, το οποίο φέτος διαρκεί από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου.



Πάρτε μέρος στις παραδοσιακές παρελάσεις στο Μόναχο ή εξερευνήστε τις τεράστιες σκηνές μπύρας, όπως το Hofbräu-Festzelt ή το Augustiner-Brӓu. Κάντε μια βόλτα με τα νοσταλγικά παιχνίδια του λούνα παρκ στο Oide Wiesn ή παλιό Oktoberfest, στο νότιο τμήμα του Theresienwiese, όπου μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ιπποδρομίες, να επισκεφθείτε ιστορικά αξιοθέατα ή να ακούσετε μουσική από πνευστά όργανα.

Το μεγαλύτερο λαϊκό φεστιβάλ στον κόσμο προσφέρει επίσης στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν κλασικές βαυαρικές λιχουδιές, όπως Hendl (ψητό κοτόπουλο), Bratwurst (λουκάνικο), Apfelstrudel (στρούντελ με μήλο) και Schweinshaxe (τραγανό χοιρινό κότσι).



Το Oktoberfest του Βερολίνου προσφέρει την ίδια εορταστική ατμόσφαιρα με το φεστιβάλ του Μονάχου, αλλά σε μικρότερη κλίμακα και με λιγότερο κόσμο, κάτι που συχνά προτιμούν οι επισκέπτες.

Halloween στην Τρανσυλβανία

Αν προτιμάτε μια πιο «τρομακτική» εμπειρία τον Οκτώβριο, δοκιμάστε το Halloween στο Κάστρο Μπραν, στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας. Αν και η σχέση μεταξύ του κάστρου και του Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αδύναμη, η δραματική γοτθική του ατμόσφαιρα μπορεί να σας προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία.



Το κάστρο προσφέρει θεματικές νυχτερινές ξεναγήσεις, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εξερευνήσουν μυστικούς θαλάμους, αμυδρά φωτισμένους διαδρόμους και μυστηριώδεις στενές σκάλες, καθώς και να ακούσουν ανατριχιαστικούς μύθους και θρύλους που μοιράζονται οι ξεναγοί και οι ντόπιοι. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις στην αυλή του κάστρου.

Φεστιβάλ κρασιού στο Παρίσι

Για τους λάτρεις του κρασιού, το Φεστιβάλ Κρασιού της Μονμάρτρης στη Γαλλία, γνωστό και ως Φεστιβάλ Τρύγου, είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να χάσουν.



Πρόκειται για μια τοπική γιορτή του κρασιού στην ιστορική συνοικία Μονμάρτρη, που περιλαμβάνει μια μεγάλη παρέλαση στους δαιδαλώδεις δρόμους με χορό, μουσική και περίτεχνα κοστούμια, καθώς και γευσιγνωσία κρασιού από τοπικούς προμηθευτές.

Απολαύστε συναυλίες, παραστάσεις δρόμου και το μονοπάτι γεύσεων, μια μεγάλη υπαίθρια αγορά τροφίμων που πουλά τυριά, αλλαντικά, γαλλικά κρασιά και άλλα τοπικά προϊόντα. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε ξεναγήσεις στους αμπελώνες του Clos Montmartre ή σε δημοπρασίες κρασιού.



Φέτος, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου, με θέμα «Το αιώνια νεανικό 18ο διαμέρισμα».

Παραμυθένια γοητεία στη λίμνη Μπλεντ στη Σλοβενία

Για να απολαύσετε το εκπληκτικό φθινοπωρινό σκηνικό και τη θέα που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, επισκεφθείτε τη λίμνη Μπλεντ στη Σλοβενία.



Με πολύ λιγότερους τουρίστες αυτήν την περίοδο, οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν μια βόλτα με το παραδοσιακό καράβι Pletna στο νησί Μπλεντ και να εξερευνήσουν το γραφικό μεσαιωνικό κάστρο στην κορυφή του βράχου ή να επισκεφθούν το μικρό εκκλησάκι.

Οι λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορούν να κάνουν πεζοπορία σε σημεία με πανοραμική θέα, όπως το Ojstrica, για να απολαύσουν τα χρώματα του φθινοπώρου ή να κάνουν χαλαρούς περιπάτους ή ποδηλασία γύρω από τη λίμνη. Το κοντινό Εθνικό Πάρκο Triglav έχει μονοπάτια μέσα σε καταπράσινα δάση και αλπικά λιβάδια, ενώ αν ψάχνετε για κάτι ακόμα πιο απομακρυσμένο από τα συνηθισμένα μονοπάτια, μπορείτε να επισκεφθείτε τη λιγότερο γνωστή λίμνη Bohinj.

Περιηγηθείτε στο Hallstatt της Αυστρίας

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Hallstatt της Αυστρίας, βρίσκεται ένας άλλος υπέροχος προορισμός για να απολαύσετε τα ζωντανά χρώματα του φθινοπώρου. Περιπλανηθείτε στη γοητευτική Παλιά Πόλη με τα γραφικά, πολύχρωμα σπίτια και τα στενά δρομάκια. Κάντε μια στάση σε ένα καφέ για να γνωρίσετε την περίφημη κουλτούρα του καφέ της Αυστρίας και να ζεσταθείτε στην ψύχρα του Οκτωβρίου.

Το Hallstatt Skywalk προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα στη λίμνη και την πόλη, ενώ οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να απολαύσουν χαλαρές βαρκάδες στην ήσυχη λίμνη για να δουν από κοντά την παραδοσιακή ζωή της πόλης.

Μάθετε περισσότερα για τη μακρά ιστορία της εξόρυξης αλατιού στην πόλη, στο Μουσείο Hallstatt ή επισκεφθείτε το Salzwelten, το παλαιότερο αλατωρυχείο στον κόσμο, για να δείτε υπόγειες ξύλινες τσουλήθρες και διαδραστικές εκθέσεις. Αν έχετε διάθεση για περιπέτεια, πάρτε το τελεφερίκ μέχρι το Krippenstein για να κάνετε πεζοπορία ή επισκεφθείτε το σπήλαιο Dachstein Ice Cave, το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.