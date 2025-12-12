Βυζαντινή εικόνα δώρο στον βασιλιά Κάρολο - Η προσευχή για τα Χριστούγεννα στο Γουέστμινστερ

Μια βυζαντινής τεχνοτροπίας εικόνα του Ιησού Χριστού δέχθηκε ως δώρο ο βασιλιάς Κάρολος -για τα Χριστούγεννα- από τον Μητροπολίτη Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα.

Ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου είχε προσκληθεί -όπως και οι άλλοι προκαθήμενοι και επικεφαλής χριστιανικών ομολογιών- στην προσευχή που είχε προγραμματιστεί -παρουσία του βασιλιά Καρόλου- στο Αββαείο του Γουέστμινστερ με τίτλο «Μία Ακολουθία για τον Εορτασμό της Χριστιανικής Μαρτυρίας κατά την Περίοδο του Advent». Η τελετή συγκέντρωσε εκπροσώπους Χριστιανικών κοινοτήτων από όλο τον κόσμο, τιμώντας εκείνους που μαρτυρούν πιστά τον Χριστό, είτε εν ειρήνη, είτε εν δοκιμασία, είτε εν διωγμώ.

Το ιστορικό Αββαείο γέμισε με κληρικούς, διπλωμάτες, λαϊκούς ηγέτες και μέλη των διαφόρων Χριστιανικών παραδόσεων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ελπίδα, καθώς πλησιάζει η Εορτή της Γεννήσεως.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας είχε την τιμή να ηγηθεί μίας από τις Δεήσεις (Prayers of Intercession), προσφέροντας εγκάρδιες ικεσίες για την ενότητα της Εκκλησίας, για όσους υποφέρουν για χάρη του Ευαγγελίου και για όλους εκείνους που αναμένουν την έλευση της Βασιλείας του Χριστού.

Η ανάγνωση ευχής στα ελληνικά

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, ο Αιδεσιμολογιώτατος Αρχιδιάκονος Δρ. Γεώργιος Τσούρους ανέγνωσε το Ευαγγέλιο (Λουκ. 1:26–38) στην πρωτότυπη Ελληνική γλώσσα, αντανακλώντας τη ζωντανή συνέχεια της αρχαίας παράδοσης της Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο αφηγείται τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ένα κεντρικό θέμα του Advent και μήνυμα ελπίδας και θείας υπόσχεσης.

Η ακολουθία υπογράμμισε, όπως αναφερόταν στο πρόγραμμα, τη «μαρτυρία εκείνων που παραμένουν σταθεροί στην εμπιστοσύνη τους στον Κύριο, Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό» και προσέφερε προσευχές για τις Χριστιανικές κοινότητες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δοκιμασίες σε όλο τον κόσμο.

Το δώρο προς τον Κάρολο

Ως μέρος της συνεισφοράς της Αρχιεπισκοπής, δύο εικόνες μεταφέρθηκαν στο Αββαείο για την τελετή, συμπεριλαμβανομένης μίας εικόνας του Χριστού που εκτέθηκε στο κεντρικό κλίτος. Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών που ακολούθησαν, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων ενημέρωσε τον βασιλιά, ότι η εικόνα του Χριστού του προσφέρθηκε ως δώρο από την Αρχιεπισκοπή, «για να τον προστατεύει και να τον φυλάει». Ο Βασιλιάς δέχτηκε την κίνηση με ειλικρινή ευγνωμοσύνη.

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι γνωστός για τον σεβασμό του προς την βυζαντινή τάξη και παράδοση. Μάλιστα, ο ίδιος είχε ζητήσει να ψαλλούν ύμνοι στα ελληνικά κατά την τελετή της ενθρόνισής του, ενώ στο παρελθόν είχε επισκεφθεί και το Άγιο Όρος γνωρίζοντας από κοντά την αγιορείτικη τάξη και παράδοση.