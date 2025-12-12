Το τηλεοπτικό μήνυμα του βασιλιά Κάρολου για τον καρκίνο: Η θεραπεία «θα περιοριστεί» το 2026

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (12/12) ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για τον καρκίνο θα «περιοριστεί» τον επόμενο χρόνο, μια «καλή είδηση» την οποία μοιράστηκε με τους υπηκόους του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Channel Four, για την εκστρατεία «Stand Up To Cancer».

Είπε ακόμη ότι η έγκαιρη διάγνωση και η «αποτελεσματική παρέμβαση» σημαίνουν ότι η θεραπεία του μπορεί να μειωθεί τη νέα χρονιά. Δήλωσε ότι «Αυτό το ορόσημο αποτελεί τόσο προσωπική ευλογία όσο και μαρτυρία για τις αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί στη θεραπεία του καρκίνου».



Αυτή η είδηση ​​ότι ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία είναι η μεγαλύτερη ενημέρωση για την υγεία του βασιλιά Κάρολου από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του τον Φεβρουάριο του 2024. Ο τύπος του καρκίνου δεν έχει αποκαλυφθεί και η θεραπεία και η παρακολούθηση θα συνεχιστούν, αλλά είπε: «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει απλώς ζωές».

Ο Κάρολος, 77 ετών, διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου, η ακριβής φύση της οποίας δεν διευκρινίστηκε μέχρι σήμερα. Η αποψινή ανακοίνωσή του έγινε στο πλαίσιο μιας εθνικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του καρκίνου.

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», είπε, χαρακτηρίζοντας «προσωπική ευλογία» αυτήν την εξέλιξη.



Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».