«Θύμα» Ρώσων χάκερ το βρετανικό ΕΣΥ - Φόβοι για διαρροή πληροφοριών για την υγεία Καρόλου και Κέιτ

Ρώσοι χάκερ φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε περίπου 169.000 έγγραφα του Βρετανικού Συστήματος Υγείας (NHS), γεγονός που προκάλεσε ανησυχία καθώς συνιστά μια σοβαρή παραβίαση δεδομένων.

Αρκετά από τα ευαίσθητα και εμπιστευτικά έγγραφα θεωρείται ότι ανήκουν σε μέλη της βασιλικής οικογένειας μεταξύ των οποίων του βασιλιά Κάρολου και της πριγκίπισσας Κέιτ.

Την αποκάλυψη έκανε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου η Mail on Sunday χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται ποια έγγραφα εκλάπησαν και στα φερόμενα «θύματα» και σε ποιο ανώτατο μέλος ανήκουν. Ωστόσο, έχει προκαλέσει σοβαρούς φόβους για το απόρρητο των ιατρικών στοιχείων των Ανακτόρων, ιδιαίτερα του βασιλιά, ο οποίος συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, μεταξύ των «θυμάτων» των χάκερ είναι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του BBC και της Premier League, η βασιλική οικογένεια του Μπαχρέιν και αρκετοί Βρετανοί αριστοκράτες.

Συγκεκριμένα, εδώ και μερικούς μήνες, ερευνητές της Google προειδοποίησαν ότι χάκερ που ανήκουν στην ομάδα Clop έστειλαν email σε στελέχη «πολλών οργανισμών... ισχυριζόμενα την κλοπή ευαίσθητων δεδομένων».

Το GB News ανέφερε ότι η ομάδα απαίτησε χρήματα για να μην διαρρεύσει λεπτομέρειες που αναγράφονται στα άκρως απόρρητα έγγραφα, ωστόσο ορισμένες από αυτές ανέβηκαν στο διαδίκτυο.

Ο βασιλιάς Κάρολος «έσπασε» τη σιωπή του για τον καρκίνο

Πάντως, σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ο Βρετανός μονάρχης απευθύνθηκε στους πολίτες του και τους ενημέρωσε για την πορεία της υγείας του.

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», είπε, χαρακτηρίζοντας «προσωπική ευλογία» αυτήν την εξέλιξη.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».