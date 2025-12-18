Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Η γλυκιά χριστουγεννιάτικη κάρτα για το 2025

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξαν για άλλη μία χρονιά να στείλουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους μέσω μιας οικογενειακής φωτογραφίας.

Η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη κάρτα του ζευγαριού αποκαλύφθηκε την 18η Δεκεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει ένα όμορφο στιγμιότυπο από την οικογένεια. Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ κάθονται σε ένα καταπράσινο λιβάδι μαζί με τα τρία παιδιά τους. Τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις, όλοι τους χαμογελούν ευτυχισμένοι.

«Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα», αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας, η οποία λήφθηκε τον Απρίλιο από τον φωτογράφο Τζος Σίνερ. Στο στιγμιότυπο, η Κέιτ αγκαλιάζει τον Τζορτζ, η Σάρλοτ ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο του πατέρα της ενώ κρατιέται από το μπράτσο του, και ο μικρός Λούις ξαπλώνει χαλαρά ανάμεσα στα πόδια του Γουίλιαμ.