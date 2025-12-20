Βρετανία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του Τζορτζ έγιναν... σεφ για καλό σκοπό

Με τις μέρες των γιορτών να χαρακτηρίζονται κατ' εξοχήν από την προσφορά και της δοτικότητα προς τους συνανθρώπους μας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον γιο του Τζορτζ, πήγαν σε φιλανθρωπική οργάνωση και μαγείρεψαν για τους άπορους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ που είναι γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο, πήγε τον μεγαλύτερο γιο του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους στο Λονδίνο και βοήθησαν μαζί να ετοιμαστούν τα χριστουγεννιάτικα γεύματα για όσους έχουν ανάγκη, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η επίσκεψη αυτή ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τον διάδοχο του θρόνου επειδή η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον είχε πάει στην ίδια φιλανθρωπική οργάνωση όταν εκείνος ήταν 11 ετών. Ήταν μια εμπειρία που του έδωσε την έμπνευση να οργανώσει ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αστεγίας.

Στο φιλανθρωπικό ίδρυμα The Passage ο Τζόρτζ υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών, στην ίδια σελίδα που είχε υπογράψει και η Νταϊάνα, η γιαγιά του που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, όταν ο Ουίλιαμ ήταν 15 ετών.

Introducing Prince George to The Passage — and Claudette! A huge thank you to everyone for your incredible work throughout the year and for continuing to inspire a shared commitment to preventing and ending homelessness in the UK. pic.twitter.com/vVyzgKlLRk — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 20, 2025

Φορώντας ποδιές, ο 12χρονος Τζορτζ και ο πατέρας του δούλεψαν στην κουζίνα, έβαλαν φαγητά σε ταψιά, ενώ συνομιλούσαν και αστειεύονταν με το προσωπικό. Στη συνέχεια έστρωσαν μεγάλα τραπέζια, τοποθετώντας πετσέτες και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Φωτ. αρχείου REUTERS

«Ήταν σημαντικό για τον πρίγκιπα της Ουαλίας να μοιραστεί με τον πρίγκιπα Τζορτζ το έργο του The Passage και να περάσουν χρόνο δουλεύοντας εθελοντικά με την ομάδα», είπε ένας εκπρόσωπος του Κένσινγκτον. «Το αγόρι απόλαυσε τη γνωριμία του με το προσωπικό, τους εθελοντές και τους χρήστες της υπηρεσίες, ενώ έμαθε περισσότερα για το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης», πρόσθεσε.



Ο Ουίλιαμ, η σύζυγός του Κέιτ και τα τρία παιδιά τους θα περάσουν τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, το κτήμα του βασιλιά Καρόλου στην ανατολική Αγγλία.