Η Νταϊάνα είχε μετανιώσει τη συνέντευξη στο BBC - Τι αποκάλυψε στη φίλη της σε διακοπές στην Ελλάδα

Δέκα ημέρες πριν από τον τραγικό της θάνατο το 1997, η Πριγκίπισσα Νταϊάνα εξομολογήθηκε σε μία στενή της φίλη, τη Ρόζα Μόνκτον, ότι μετάνιωνε για τη συνέντευξη που είχε δώσει στο «Panorama» το 1995, επειδή πίστευε ότι είχε αρνητικό συναισθηματικό αντίκτυπο στους γιους της, τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι.

Παρόλο που η συνέντευξη είχε τρομερή απήχηση και η τηλεθέαση χτύπησε «κόκκινο» αφού περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι την παρακολούθησαν, η Νταϊάνα ανησυχούσε κυρίως για την επίδραση που θα είχε στα παιδιά της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό People το οποίο επικαλείται τα λεγόμενα της Μόνκτον, η Νταϊάνα της είχε παραδεχτεί, κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1997, «μετανιώνω που την έκανα, εξαιτίας της ζημιάς που νόμιζα ότι θα προκαλέσει στα αγόρια μου». Ήταν μια σπάνια, πολύ προσωπική παραδοχή σχετικά με μια εκπομπή που είχε δει όλος ο κόσμος και που είχε δημιουργήσει τεράστιο αντίκτυπο στην οικογένειά της. Η μετάνοιά της δεν αφορούσε όσα αποκάλυψε, αλλά το πώς μπορεί να ένιωσαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που προβλήθηκε από τη συχνότητα του BBC το 1995, η λαοφιλής πριγκίπισσα είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις σχετικά με την απιστία στον γάμο της, για τις μάχες της με τη βουλιμία και για την απομόνωση που ένιωθε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η αποκάλυψη για τα πλαστά έγγραφα

Πάντως, εντύπωση προκάλεσε μια αποκάλυψη προ ολίγων ημερών που ήθελαν τον δημοσιογράφο που εξασφάλισε την περίφημη συνέντευξη, Μάρτιν Μπασίρ, να έχει χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα ώστε να πείσει την Νταϊάνα να μιλήσει.

Μάλιστα, ο λόρδος Ντάισον κατηγόρησε ευθέως το βρετανικό δίκτυο ότι, ενώ γνώριζε για τη μη γνησιότητα των εν λόγω εγγράφων, προσπάθησε να καλύψει αυτά τα γεγονότα.

Η Μόνκτον ανέφερε ότι η Νταϊάνα ήταν ευάλωτη εκείνη την περίοδο και ότι ο Μπάσιρ το εκμεταλλεύτηκε. Σημείωσε δε ότι η τέως σύζυγος του Καρόλου κρατούσε πολλά μέσα της, επειδή ο Μπάσιρ της είχε πει πως δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν. Αυτό την οδήγησε να απομακρύνει ορισμένους ανθρώπους από τη ζωή της.

Ο ερευνητικός δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ πέρασε σχεδόν 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκαλύψει την αλήθεια. Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν τελικά στη μεγάλη έρευνα που αποκάλυψε την εξαπάτηση. Στο βιβλίο του Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up: The Betrayal of Princess Diana παρουσιάζεται λεπτομερώς το πώς χειραγωγήθηκε η Νταϊάνα.

Οι αποκαλύψεις εξόργισαν βαθιά τους γιους της

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρωτότοκος γιος της Νταϊάνα και του Καρόλου, πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε ότι η συνέντευξη τροφοδότησε τον φόβο, την παράνοια και την απομόνωση της μητέρας τους, και ότι το BBC απέτυχε να τη στηρίξει.

Από την πλευρά του, ο Χάρι ήταν ακόμη πιο άμεσος, λέγοντας χρόνια αργότερα «η μητέρα μας έχασε τη ζωή της εξαιτίας αυτού».

Εκείνο το καλοκαίρι όμως, στο ταξίδι στην Ελλάδα, η Νταϊάνα δεν γνώριζε ακόμη την πλήρη αλήθεια σχετικά με την εξαπάτηση. Δεν ήξερε για τα πλαστά έγγραφα ούτε για τις τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν εις βάρος της. Αυτό που ένιωθε ήταν η προσωπική της ανησυχία για το πώς η συνέντευξη είχε επηρεάσει τα παιδιά της.

Παρά τις διαφορετικές ζωές που ακολούθησαν ως ενήλικες, ο Ουίλιαμ και ο Χάρι συμφωνούν σε ένα πράγμα: η μητέρα τους εξαπατήθηκε, και η ταλαιπωρία της επιδεινώθηκε από δυνάμεις που δεν μπορούσε να ελέγξει.