Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η προφητική φωνή που ήξερε τι θα ακολουθούσε

Tο 1981, ο αρραβώνας της Νταϊάνα με τον Κάρολο προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε όλη τη Βρετανία. Η νεαρή κοπέλα από την οικογένεια Σπένσερ φαινόταν να είναι η «τέλεια επιλογή» και όλοι γύρω της έβλεπαν μόνο το παραμύθι. Ωστόσο, ενώ ο λαός πανηγύριζε και οι φωτογράφοι την ακολουθούσαν σε κάθε βήμα, υπήρχε ένα άτομο μέσα στον στενό κύκλο της που διέκρινε τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Κατάλαβε ότι κάτω από τη λάμψη και τα χαμόγελα κρυβόταν κάτι πολύ πιο σκοτεινό – και προσπάθησε να προειδοποιήσει την Νταϊάνα. Η προειδοποίηση της αποδείχθηκε προφητική.

Στο podcast Queens, Kings and Dastardly Things της Daily Mail, οι βασιλικοί βιογράφοι Ρόμπερτ Χάρντμαν και Κέιτ Ουίλλιαμς καταγράφουν τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το πρώτο επεισόδιο μιας μίνι σειράς τριών επεισοδίων επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της Νταϊάνα, από τις παρυφές του κτήματος Σάντρινγκχαμ μέχρι τα σκαλιά του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου, αναδεικνύοντας την άνοδό της στον βασιλικό κύκλο.

Το 1981, όταν η Νταϊάνα αρραβωνιάστηκε τον πρίγκιπα Κάρολο, η βασιλική οικογένεια και το έθνος ενθουσιάστηκαν. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Κέιτ Ουίλλιαμς μόνο ένας άνθρωπος από το στενό της κύκλο διαφωνούσε με τον γάμο: η γιαγιά της.

Η βαρόνη Φερμόι ήταν μια από τις πιο στενές φίλες και έμπιστα άτομα της Βασιλομήτωρ. Μάλιστα, οι φήμες τότε, ήθελαν να ήταν εκείνη που κίνησε τα νήματα για τον γάμο ανάμεσα στην εγγονή της και τον Κάρολο. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι.

Η Νταϊάνα ήταν μόλις 19 ετών όταν συμφώνησε να παντρευτεί τον 32χρονο Κάρολο. Μετά από μια επιτυχημένη επίσκεψη για να συναντήσει τη βασιλική οικογένεια στο Μπαλμόραλ, όπως περιγράφει ο Χάρντμαν, επικρατούσε ενθουσιασμός στο Παλάτι. «Όλοι ήταν τόσο γοητευμένοι και μαγεμένοι από την Νταϊάνα» λέει ο βιογράφος. Και φυσικά αναλόγως ενθουσιασμός επικρατούσε και μέσα στην οικογένεια Σπένσερ, που είχε μακρόχρονη σχέση με τη μοναρχία.

Η προφητική προειδοποίηση της γιαγιάς της

Παρά την εντύπωση ότι η Νταϊάνα αποτελούσε την «ιδανική επιλογή» για τον Κάρολο, η ίδια αποκάλυψε αργότερα στον βιογράφο Άντριου Μόρτον τη βαθιά δυστυχία της κατά τη διάρκεια του αρραβώνα.

«Η Νταϊάνα ήταν η μόνη που δεν φαινόταν ενθουσιασμένη με τον γάμο», σημειώνει ο Williams. «Υπέφερε από διατροφική διαταραχή και έντονο άγχος, ενώ είχε εκφράσει στις αδερφές της ότι ο γάμος δεν έπρεπε να προχωρήσει, δεν υπήρχε όμως τρόπος να γυρίσει πίσω. Ένιωθε σαν αρνί για σφαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ουίλλιαμς.

Το μόνο άτομο που κατάλαβε πραγματικά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ήταν η γιαγιά της, βαρόνη Φερμόι. «Μία από τις λίγες διαφωνούσες φωνές ήταν η βαρόνη Φερμόι», εξηγεί η Ουίλλιαμς. «Είπε στην Νταϊάνα: “Δεν νομίζω ότι η αίσθηση του χιούμορ ή ο τρόπος ζωής τους θα σου ταιριάζει.” Ωστόσο, οι υπόλοιποι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι με τον γάμο, που κανείς δεν την άκουσε».

Η προειδοποίηση της αποδείχθηκε προφητική. Το 1992 η Νταϊάνα και ο Κάρολος αποφάσισαν να χωρίσουν, με τη βαρόνη Φερμόι να καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση: ποιον στηρίζει σε αυτή τη διαμάχη.

Τελικά επέλεξε να σταθεί στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας, όπως έκανε τόσα χρόνια. Αναφερόταν απαξιωτικά στην εγγονή της, ενώ ζήτησε μέχρι και συγγνώμη από τη βασίλισσα Ελισάβετ για «το ανέντιμο και δύσκολο κορίτσι», με αποτέλεσμα να μη μιλήσει ξανά με την Νταϊάνα μέχρι τον θάνατό της τον Ιούλιο του 1993.