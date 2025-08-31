Αποκαλύφθηκε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Γιατί το μολυβένιο κουτί άνοιξε πρόωρα

Άνοιξε πρόωρα την Τετάρτη 27 Αυγούστου, η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την οποία έθαψε το 1991 στο Λονδίνο. Το ξύλινο κουτί με μολύβδινο περίβλημα βρισκόταν εκεί για να σηματοδοτήσει την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου του νοσοκομείου Great Ormond Street Hospital (GOSH), καθώς η Νταϊάνα είχε γίνει πρόεδρος του παιδικού νοσοκομείου το 1989.



Η κάψουλα προοριζόταν να βγει στο φως σε «εκατοντάδες χρόνια», αλλά αυτό επισπεύσθηκε για να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή ενός νέου κέντρου για παιδιά με καρκίνο.



Η Νταϊάνα βοήθησε δύο παιδιά, τον τότε 11χρονο Ντέιβιντ Γουάτσον και την τότε 9χρονη Σίλβια Φουλκς, να επιλέξουν τα αντικείμενα που θα έβαζαν μέσα στην κάψουλα. Και τα δύο παιδιά συμμετείχαν μετά τη νίκη τους σε έναν διαγωνισμό που διοργάνωσε η βρετανική τηλεοπτική εκπομπή Blue Peter.

Τι περιέχει η χρονοκάψουλα

Το περιεχόμενο της κάψουλας είναι μια αναδρομή στις αρχές της δεκαετίας του '90 και περιλαμβάνει μια τηλεόραση τσέπης Casio, ένα CD του άλμπουμ «Rhythm of Love» της Kylie Minogue, έναν ηλιακό υπολογιστή, μια συλλογή βρετανικών νομισμάτων και ένα αντίγραφο της εφημερίδας Times από την ημερομηνία «ταφής» της κάψουλας. Οι τίτλοι στην πρώτη σελίδα περιλαμβάνουν: «Οι ΗΠΑ απορρίπτουν το αίτημα των ιρακινών πολεμικών αεροσκαφών καθώς οι αντάρτες πλησιάζουν».

Great Ormond Street Hospital for Children

Πολλά από τα θαμμένα αντικείμενα υπέστησαν ζημιά από το νερό, αλλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα.

Η Νταϊάνα παρέμεινε πρόεδρος του GOSH μέχρι τον θάνατό της στις 31 Αυγούστου 1997. Ήταν γνωστή για τις τακτικές επισκέψεις της στο νοσοκομείο και τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε στην εκστρατεία Wishing Well Appeal του GOSH.



Το νέο κέντρο καρκίνου αναμένεται να ανοίξει το 2028 και θα αποτελέσει «εθνικό πόρο για τη θεραπεία των παιδικών καρκίνων», σύμφωνα με δήλωση του GOSH μετά την ανακοίνωση της αποσφράγισης της χρονοκάψουλας.



«Το κέντρο, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με οικογένειες και κλινικούς γιατρούς, θα διευκολύνει να αναπτυχθούν πιο φιλικές και αποτελεσματικές θεραπείες, οι οποίες θα παρέχονται σε ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στα παιδιά, όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν, να μαθαίνουν και να βρίσκονται με την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους».