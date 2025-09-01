Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 28 χρόνια χωρίς εκείνη - Η ανάρτηση του αδερφού της που ράγισε καρδιές

Την Κυριακή 31 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής μοναρχίας. Για να τιμήσει τη μνήμη της, ο αδερφός της, Τσαρλς Σπένσερ, έκανε μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Τσαρλς Σπένσερ δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από την τελευταία κατοικία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που βρίσκεται στο νησί Althorp, μέσα στο οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ στο Northamptonshire. Στις εικόνες απεικονίζεται η γαλήνια λίμνη που περιβάλλει τον τάφο της Νταϊάνα, ένα μέρος απομονωμένο και γεμάτο συμβολισμό.

Επιπλέον στις φωτογραφίες, διακρίνεται και μία σύνθεση από λουλούδια που άφησε ο Τσαρλς Σπένερ στον τάφο της αδελφής του, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Λουλούδια που κόψαμε σήμερα το πρωί από τους κήπους του Althorp για το νησί. Πάντα μια απίστευτη μέρα».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσαρλς έχει αναλάβει τη φροντίδα του κτήματος από τον θάνατο του πατέρα του, Τζον Σπένσερ, το 1992, και συχνά μοιράζεται ενημερώσεις και φωτογραφίες από τους πανέμορφους χώρους.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πλημμύρισαν με λέξεις αγάπης και συγκίνησης. Θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο τίμησαν την «πριγκίπισσα του λαού» που άγγιξε τις καρδιές τους, γράφοντας πως η Νταϊάνα δεν έφυγε ποτέ πραγματικά — ζει μέσα στη μνήμη, στα ιδανικά και στα αισθήματα που ενέπνευσε.

Δείτε την ανάρτηση: