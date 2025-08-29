Η προειδοποίηση που αγνόησε η Νταϊάνα και το μοιραίο καλοκαίρι στο πλευρό του Ντόντι

Τον Ιούλιο του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα πήρε την απόφαση να αποδεχτεί μια πρόσκληση του Μοχάμεντ αλ-Φαγιέντ για διακοπές στη Νότια Γαλλία, στη βίλα του στο Σεν Τροπέ. Πίσω από αυτή την επιλογή, όμως, υπήρχε και ένας προσωπικός λόγος: ο πρίγκιπας Κάρολος ετοιμαζόταν να γιορτάσει δημοσίως τα 50α γενέθλια της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς — της γυναίκας που, για χρόνια, στάθηκε ανάμεσά τους.

Το διαζύγιό της με τον Κάρολο είχε οριστικοποιηθεί σχεδόν ένα χρόνο πριν, αλλά η προβολή της σχέσης του με την Καμίλα επανέφερε επώδυνες μνήμες. Όπως αποκάλυψε ο βιογράφος Άντριου Μόρτον, η Νταϊάνα ήξερε ότι τα φώτα της δημοσιότητας θα ξυπνούσαν ξανά παλιές πληγές. Ίσως γι' αυτό ένιωσε την ανάγκη να φύγει από τη Βρετανία — όχι μόνο για λίγη ηρεμία, αλλά και για να στείλει το δικό της, έμμεσο μήνυμα.

Το τελευταίο καλοκαίρι της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Παρά τις προειδοποιήσεις φίλων, όπως της Ρόζα Μόνκτον, να μην πάει, η Νταϊάνα προτίμησε να περάσει εννέα ημέρες στη βίλα των Αλ-Φαγιέντ, μαζί με τους δύο γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι. Είχε ήδη αρνηθεί μια άλλη πρόσκληση, να μείνει στα Χάμπτονς με τον φίλο της Τέντι Φόρστμαν, επειδή οι υπηρεσίες ασφαλείας θεώρησαν πως η προστασία εκεί δεν ήταν επαρκής.

Η γνωριμία με τον Ντόντι Φαγιέντ έγινε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την άφιξή τους. Η έλξη ήταν άμεση και σύντομα η σχέση τους φούντωσε. Αργότερα, η Νταϊάνα θα χαρακτήριζε αυτές τις διακοπές ως τις καλύτερες της ζωής της. Όπως περιέγραψε ο γιος της Χάρι στα απομνημονεύματά του Spare, «όλα έμοιαζαν παραδεισένια — ο καιρός, το φαγητό, το χαμόγελο της μητέρας μας».

Η Νταϊάνα έμοιαζε ξανά χαλαρή, ανέμελη, σαν να είχε αφήσει πίσω της το παρελθόν. Δεν την ενοχλούσε πια ο Τύπος – τον αγνοούσε όσο έκανε θαλάσσια σπορ ή απλώς απολάμβανε τη θάλασσα. Όμως, όπως σημείωσε ο Μόρτον, στο παρασκήνιο υπήρχε πάντα η σκιά του πρίγκιπα Καρόλου. Η δική του δημόσια εμφάνιση στο πλευρό της Καμίλα, άνοιξε τον δρόμο και για την Νταϊάνα να αποκαλύψει τη δική της ερωτική ζωή. Ήταν πλέον ελεύθερη να ζήσει και να αγαπήσει — χωρίς να κρύβεται.

Ίσως ήθελε να δείξει ότι προχωράει μπροστά – ίσως αναζητούσε κάτι αληθινό και ανθρώπινο. Η σχέση με τον Ντόντι Φαγιέντ εξελισσόταν γρήγορα, και το ειδύλλιο δεν άργησε να γίνει πρωτοσέλιδο. Οι παπαράτσι τους καταδίωκαν παντού — σε στεριά και θάλασσα. Η Νταϊάνα ζητούσε λίγη ιδιωτικότητα, μα μάταια.

Το φρικτό τροχαίο στο τούνελ

Μετά τις διακοπές τους στο Σεν Τροπέ, πέταξαν στο Παρίσι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Από εκεί, το κυνηγητό συνεχίστηκε: φωτογράφοι σε κάθε τους βήμα. Οι φήμες για γάμο φούντωσαν όταν η φωτογραφία ενός φιλιού τους στο γιοτ δημοσιεύτηκε στη Sunday Mirror — μια εικόνα που τάραξε τη βρετανική κοινή γνώμη.

Στις 30 Αυγούστου, το ζευγάρι έφτασε στο Παρίσι. Η τελευταία τους νύχτα ξεκίνησε με δείπνο στο Ritz και κατέληξε σε μια μοιραία απόφαση: να φύγουν από την πίσω πόρτα για να αποφύγουν τους φωτογράφους. Ο οδηγός τους, Ανρί Πολ, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου 1997, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους παπαράτσι στο Παρίσι, η Νταϊάνα, ο Ντόντι και ο οδηγός τους, Ανρί Πολ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο τούνελ Πον ντε λα Αλμά. Μόνο ο σωματοφύλακας τους επέζησε, βαριά τραυματισμένος.

Η είδηση συγκλόνισε τον πλανήτη. Η «πριγκίπισσα του λαού», όπως την αποκαλούσαν, έφυγε από τη ζωή στα 36 της χρόνια, βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο πένθος.