Ο Χουάν Κάρλος μιλά πρώτη φορά ανοιχτά για τις φήμες ότι αποπλάνησε την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Χουάν Κάρλος, 87 ετών σήμερα, ζει αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά την παραίτησή του από τον ισπανικό θρόνο το 2014. Σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Reconciliation», το οποίο θα εκδοθεί στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου, μιλά ανοιχτά για την άνοδό του στην εξουσία, τη βασιλεία του και τις σχέσεις του.



Παρά τη φήμη του ως γυναικάς, ο πρώην βασιλιάς αρνείται ότι είχε σχέση με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, σύμφωνα με μια προεπισκόπηση του βιβλίου που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Telegraph».

Στο βιβλίο, ο Χουάν Κάρλος περιγράφει τη Νταϊάνα ως «ψυχρή, σιωπηλή, απόμακρη, εκτός από τις στιγμές που ήταν παρόντες οι παπαράτσι».



Οι φήμες για τους δύο άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η Νταϊάνα και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με τους γιους τους, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, πέρασαν τις διακοπές τους στο Παλάτι Μαριβέντ, την καλοκαιρινή κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, για τρία συνεχόμενα καλοκαίρια μεταξύ 1986 και 1988.

Μαζί με άλλα μέλη βασιλικών οικογενειών, όπως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας και οι οικογένειές τους, ο Χουάν Κάρλος και η Νταϊάνα φωτογραφίζονταν συχνά να απολαμβάνουν τον ήλιο στο βασιλικό γιοτ του, το Fortuna και να χαίρονται το ισπανικό καλοκαίρι.



Δεδομένης της φήμης του Χουάν Κάρλος και της γνωστής έντασης στον γάμο της Νταϊάνα, που οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη μακροχρόνια σχέση του Καρόλου με την Κάμιλα Πάρκερ Μπόουλς, ήταν εύκολο να διαδοθούν φήμες. Η Νταϊάνα δεν τις σχολίασε ποτέ δημοσίως, αλλά είπε στον βιογράφο της, Άντριου Μόρτον, ότι θεωρούσε τον Ισπανό βασιλιά «λίγο υπερβολικά προσεκτικό». «Ένιωθα άβολα όταν μέναμε μόνοι μας σε ένα δωμάτιο, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν συνέβη τίποτα», είπε η πριγκίπισσα στους φίλους του βασιλιά - τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ λάγνο άνδρα» - μετά από μια επίσκεψη στη Μαγιόρκα, σύμφωνα με το βιβλίο του Μόρτον, Ladies of Spain.

Τα σκάνδαλα που οδήγησαν στην εξορία

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χουάν Κάρλος ανέβηκε στον ισπανικό θρόνο το 1975. Ήταν ο διάδοχος που είχε επιλέξει ο δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο. Ωστόσο, μόλις έγινε βασιλιάς, εισήγαγε μεταρρυθμίσεις για να διαλύσει το καθεστώς του Φράνκο και να εγκαθιδρύσει τη δημοκρατία στην ευρωπαϊκή χώρα. Στα επόμενα χρόνια, απέτρεψε πραξικοπήματα που αποσκοπούσαν στην επαναφορά κυβερνήσεων φιλικών προς τον Φράνκο, αυξάνοντας τη δημοτικότητά του ως παγκόσμιος ηγέτης.



Ωστόσο, μέχρι το 2013, τα πολλαπλά σκάνδαλα του βασιλιά τον είχαν καταστρέψει και δέχτηκε σφοδρή κριτική για τις ερωτικές του περιπέτειες, την κατάχρηση χρημάτων και ένα διαβόητο ταξίδι για κυνήγι ελεφάντων στην Αφρική. Έτσι, ελήφθη η απόφαση να παραιτηθεί και να παραδώσει τον θρόνο στον μικρότερο γιο του και μοναδικό του απόγονο, τον βασιλιά Φελίπε.



Στη συνέχεια, το 2020, αποφάσισε να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ώστε να μην επιτρέψει η δημόσια προσοχή που του δίνεται ή τα συνεχιζόμενα οικονομικά σκάνδαλα, να επισκιάσουν τη βασιλεία του γιου του. Η σύζυγός του, η βασίλισσα Σοφία, παρέμεινε στην Ισπανία και συχνά παρευρίσκεται σε βασιλικές εκδηλώσεις με τον βασιλιά Φελίπε και την οικογένειά του.

«Για να βοηθήσω τον γιο μου, έψαξα ένα μέρος όπου οι δημοσιογράφοι της χώρας μου δεν θα μπορούσαν να με βρουν εύκολα», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Τώρα, καθώς η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 50ής επετείου του θανάτου του Φράνκο στις 20 Νοεμβρίου, η θέση του Χουάν Κάρλος στην ισπανική βασιλική οικογένεια παραμένει ασαφής.



Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο ρόλος του στην εορταστική εκδήλωση, αν και έχει επιστρέψει στην Ισπανία πολλές φορές από τότε που αυτοεξορίστηκε.

