Ο Χουάν Κάρλος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον Φελίπε: «Με απαρνήθηκε, η Λετίθια είναι καταστροφή»

Μετά από πολλούς μήνες προσμονής και διαμάχης, το πολυαναμενόμενο βιβλίο του τέως βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος είναι πλέον διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία.

Πρόκειται για μια αυτοβιογραφία του Ισπανού γαλαζοαίματου στην οποία εξιστορεί τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του, φυσικά από τη δική του οπτική, και φέρει τον τίτλο «Συμφιλίωση». Όπως άλλωστε είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της συγγραφής, ο ίδιος ένιωθε ότι όλα αυτά τα χρόνια «κλέβουν τη δική μου ιστορία».

Ο Χουάν Κάρλος θίγει πολλά θέματα σε αυτό το βιβλίο. Από την απόπειρα του πραξικοπήματος της 23ης Μαρτίου, στην εξορία του στο Άμπου Ντάμπι. Παράλληλα αναλύει τη στάση της συζύγου του βασιλομήτορος Σοφίας, τις διάφορες εξωσυζυγικές του σχέσεις και τέλος τη συζήτηση με τον γιο του, σημερινό Φελίπε. Από όλες τις θεματικές όμως, μια είναι εκείνη που τράβηξε το ενδιαφέρον: η σχέση του με τη βασίλισσα Λετίθια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική «Le Figaro» πριν από μερικές εβδομάδες, δήλωσε ότι δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να περιγράψει τη φύση της σχέσης του με τη νύφη του. «Η είσοδος της Λετίθια στην οικογένειά μας δεν ενίσχυσε τη συνοχή στις σχέσεις μας. Οι προσωπικές μας διαφωνίες δεν μπορούσαν να αντικατοπτριστούν στις θεσμικές μας ενέργειες. Έκανα ό,τι μπορούσα για να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας», δήλωσε ο τέως Ισπανός μονάρχης.

Έτσι ξεκίνησε η βασιλική κόντρα

Η εχθρότητα ανάμεσα σε Χουάν Κάρλος και Λετίθια δεν ήταν κρυφή. Η Ισπανίδα ειδικός σε θέματα της βασιλικής οικογένειας Πιλάρ Έιρε, είχε αναφέρει «Στο βιβλίο μου "Η Μοναξιά της Βασίλισσας", αφηγούμαι τα εμπιστευτικά λόγια του βασιλιά σε μια παιδική φίλη. "Στην οικογένειά μας, κανείς δεν συμπαθεί τη Λετίθια, οι πριγκίπισσες δεν την αντέχουν, μας έχει διχάσει όλους, έχει μονοπωλήσει τον πρίγκιπα, τον έχει διώξει ακόμη και από τη μητέρα του! Το σπίτι μου είναι μια καταστροφή!"».

Συνεχίζοντας, η Έιρε εξηγεί ότι η αποστροφή του Χουάν Κάρλος στο πρόσωπο της εκλεκτής του Φελίπε δεν ήταν το γεγονός ότι ήταν διαζευγμένη ή ταπεινής καταγωγής, αλλά ότι ήταν δημοσιογράφος. «Φοβόταν ότι η ιδιωτική του ζωή θα αποκαλυπτόταν εξαιτίας της. Είπε ότι θα έλεγε στους συναδέλφους του για τις υποθέσεις του και προειδοποίησε όλους να σιωπήσουν μπροστά της. Έτσι, η Λετίθια μονοπώλησε όλες τις συζητήσεις και νόμιζε ότι ήταν η πιο έξυπνη» παραθέτει..

«Δεν μπορείς να με απαρνηθείς»

Για μήνες οι συζητήσεις για το αν ο Χουάν Κάρλος θα αναφερόταν στον γιο του στα απομνημονεύματά του έδιναν και έπαιρναν. Άλλωστε, ο Φελίπε είναι ο νυν βασιλιάς και έχει αφιερωθεί στην αποκατάσταση της πίστης στη μοναρχία μετά την αποχώρηση του πατέρα του.

Πολλοί αναρωτιόντουσαν αν ο τέως βασιλιάς θα επιχειρούσε να αμαυρώσει το έργο του γιου ανοίγοντας το θέμα αναφορικά με τη σχέση τους. Και φυσικά το έπραξε.

Μεταξύ άλλων, ο Χουάν Κάρλος γράφει για τις κινήσεις του Φελίπε που όπως παραδέχεται τον πλήγωσαν. Μια από αυτές είναι η άρνηση στην αποδοχή της μοναρχικής κληρονομιάς του. «"Αυτή η ανακοίνωση σημαίνει ότι με απορρίπτετε", του είπα κοιτάζοντας τον. "Μην ξεχνάς ότι κληρονομείς ένα πολιτικό σύστημα που εγώ δημιούργησα. Μπορείς να με αποκλείσεις προσωπικά και οικονομικά, αλλά δεν μπορείς να απορρίψεις την θεσμική κληρονομιά"», γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του.

«Να προσέχεις»

Ο Χουάν Κάρλος γνώριζε πάντα καλά ότι ο Φελίπε σκόπευε να διακόψει το στυλ βασιλείας του. Ακόμα και πριν ανέβει στο θρόνο, ο σύζυγος της Λετίθια είχε ήδη δείξει ορισμένες διαφορές με την προσέγγιση του πατέρα του. Η απόρριψη αυτής της κληρονομιάς από μέρους του απλώς επιβεβαίωσε αυτό που ήταν κοινό μυστικό. Η απόσταση μεταξύ τους μεγάλωσε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Απόδειξη αυτού είναι ότι η τελευταία τους συζήτηση φύγει στην εξορία ήταν πολύ ψυχρή.

«Όταν ο γιος μου έμαθε για την ξαφνική μου αναχώρηση, με πήρε τηλέφωνο. Ήμουν ήδη στο αεροπλάνο. "Πού πας, αφεντικό; Στο Λονδίνο;" Με αποκαλούν "αφεντικό" ή "αφέντη". Δεν νομίζω ότι έχω αυταρχικό χαρακτήρα, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό αντανακλά την πυραμιδική οργάνωση του Βασιλικού Οίκου και της Βασιλικής Οικογένειας. Ως ένδειξη σεβασμού, ο γιος μου με αποκαλεί έτσι, αν και κατ' ιδίαν είμαι ακόμα "μπαμπάς". "Όχι, στο Άμπου Ντάμπι". "Να προσέχεις"», αφηγείται στη «Συμφιλίωση».

«Αυτή ήταν η τελευταία μας κατ' ιδίαν συνομιλία και μετά ακολούθησαν πολλοί μήνες σιωπής και απόστασης», προσθέτει ο Χουάν Κάρλος.