Ο «έκπτωτος» βασιλιάς Χουάν Κάρλος σπάει την σιωπή του και αποκαλύπτει: «Σκότωσα τον αδερφό μου»

«Δεν θα συνέλθω από αυτή την τραγωδία. Θα με συνοδεύει για πάντα». Με αυτά τα λόγια ο Χουάν Κάρλος, ο «έκπτωτος» βασιλιάς της Ισπανίας περιγράφει τη μοιραία νύχτα του 1956, όταν σε ηλικία 18 ετών πυροβόλησε κατά λάθος και σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του, Αλφόνσο.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη περιλαμβάνεται στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation», που κυκλοφόρησαν στη Γαλλία και θα μεταφραστούν στα ισπανικά τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο πρώην μονάρχης, που σήμερα ζει αυτοεξόριστος στο Ντουμπάι, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο «Η Τραγωδία» στην υπόθεση που, όπως παραδέχεται, σημάδεψε τη ζωή του για πάντα. Περιγράφει ότι το περιστατικό συνέβη το 1956 στο σπίτι της οικογένειας στην Πορτογαλία, όταν εκείνος και ο αδελφός του «έπαιζαν» με ένα πιστόλι, πιστεύοντας πως ήταν άδειο.

«Είχαμε βγάλει τον γεμιστήρα. Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη», έγραψε. «Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη. Ένας πυροβολισμός ακούστηκε, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον αδερφό μου στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας», περιγράφει.

Αναφέρει επίσης ότι ο πατέρας του, μέσα στον πανικό και τη θλίψη, τον άρπαξε από τον λαιμό και του φώναξε: «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!». Ο ίδιος θυμάται πως σκέπασε το σώμα του 14χρονου τότε Αλφόνσο με την ισπανική σημαία και πέταξε το όπλο στη θάλασσα, μια πράξη που όπως γράφει σφράγισε το τέλος της παιδικής του ηλικίας.

«Μου είναι ακόμα δύσκολο να μιλάω γι' αυτό. Το σκέφτομαι κάθε μέρα... Μου λείπει. Μακάρι να μπορούσα να τον έχω δίπλα μου και να μιλάω μαζί του. Έχασα έναν φίλο, έναν έμπιστο άνθρωπο. Μου άφησε ένα απέραντο κενό. Χωρίς τον θάνατό του, η ζωή μου θα ήταν λιγότερο σκοτεινή, λιγότερο δυστυχισμένη» γράφει ο έκπτωτος βασιλιάς στα απομνημονεύματά του.