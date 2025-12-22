Το χριστουγεννιάτικο ιδιαίτερο μενού της Λετίθια και οι οικογενειακές παραδόσεις που δεν σπάνε ποτέ

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στα Ανάκτορα της Θαρθουέλα ενόψει του ρεβεγιόν των Χριστουγέννων με τη βασίλισσα Λετίθια να επιβλέπει στενά τις εργασίες του προσωπικού καθώς όλα πρέπει να είναι στην εντέλεια.

Οι δυο κόρες του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας, η πριγκίπισσα και διάδοχος του θρόνου Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία, αναμένεται να επισκεφθούν το Παλάτι για την περίοδο των γιορτών και μάλιστα και οι δυο θα φτάσουν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Το μενού της παραμονής των Χριστουγέννων

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ισπανίδα βασίλισσα επιμελείται του μενού για τους προσκεκλημένους της στο τραπέζι της παραμονής των Χριστουγέννων. Αν και είναι πολύ αυστηρή με τη δική της διατροφή, τα πιάτα που θα σερβιριστούν στο δείπνο είναι ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η βασίλισσα συνήθως ετοιμάζει καναπεδάκια με καπνιστό σολομό, χαμόν Ιμπέρικο, φουά γκρα, μικρά χέλια και πουτίγκα θαλασσινών ως ορεκτικά. Αυτά συνοδεύονται πάντα από σούπα αμυγδάλου, ένα από τα αγαπημένα πιάτα της Λετίθια.

Για κυρίως πιάτο, συνήθως στο τραπέζι εμφανίζεται η γεμιστή γαλοπούλα. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η λετίθια είναι εκείνη που μαγειρεύει.

Τα χριστουγεννιάτικα γλυκά είναι επίσης βασικό στοιχείο σε αυτό το γεύμα. Εκτός από τα παραδοσιακά εδέσματα, συνήθως προσφέρουν παγωτό με φρούτα ή γεύση καφέ, το αγαπημένο της Παλόμα Ροκασολάνο, μητέρα της βασίλισσας.

Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις

Ωστόσο, στα Ανάκτορα αγαπούν ιδιαίτερα τις παραδόσεις. Όσο ήταν βασιλιάς ο Χουάν Κάρλος, στο χριστουγεννιάτικο δείπνο που παρέθετε καλούσε όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε ο Φελίπε αυτή η διαδικασία περιορίστηκε στους απολύτως απαραίτητους. Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι Ισπανοί μονάρχες συνήθως δειπνούν με τις κόρες τους σε ιδιωτικό περιβάλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα που η Λεονόρ και η Σοφία λείπουν, παρέχοντάς τους έναν λόγο για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Κάποιες παραδόσεις δεν πεθαίνουν ποτέ. Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, ο Φελίπε, η Λετίθια και οι κόρες τους επισκέπτονται τη Βασίλισσα Σοφία η οποία εδώ και κάποια χρόνια επιλέγει να δειπνεί με την αδερφή της, Ειρήνη της Ελλάδας.

Υπάρχει επίσης ένας άλλος κανόνας που ακολουθούν με ευλάβεια: η περίφημη χριστουγεννιάτικη ομιλία του Βασιλιά.

Τέλος, κάθε χρόνο, η βασιλική οικογένεια επισκέπτεται το σπίτι του πατέρα της Λετίθια όπου κόβουν την περίφημη τούρτα των τριών Μάγων.