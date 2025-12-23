Γιατί όλες οι βασιλικές χριστουγεννιάτικες κάρτες είναι παρόμοιες το 2025 - Το μήνυμα που τις ένωσε

Με μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία όπου όλοι κρατιούνται χέρι χέρι ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα όλες οι βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Οι φωτογραφίες τους όμως ήταν σχεδόν πανομοιότυπες κάτι που προκάλεσε έντονο σχολιασμό στους βασιλικούς αναλυτές.

Φέτος όλοι αγγίζουν ο ένας τον άλλον, είτε κρατιούνται χέρι χέρι, είτε ένα χέρι πάνω στον ώμο, όλες στέλνουν το μήνυμα της αλληλοϋποστήριξης. Είναι σαν να έχει εφαρμοστεί μια βασιλική ισχυρή κόλλα.

Κέιτ και Ουίλιαμ

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας πρωτοστατούν, με μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που δείχνει μια χαλαρή, άτυπη οικογενειακή φωτογραφία στους αγρούς του Νόρφολκ. Όπως και με την ευχητήρια κάρτα για το 2024, έτσι και φέτος, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επιλέγουν να στείλουν ένα μήνυμα χαλαρότητας, με το στυλ τους να είναι ντεκοντρακτέ και μακριά από υπερπολυτελή ρούχα.

Πρόκειται για μια κουλ πενταμελή οικογένεια που επιθυμεί να περνάει το μήνυμα μιας απλής καθημερινότητας, όπως τον ζει οποιαδήποτε άλλη οικογένεια. Άλλωστε ο Ουίλιαμ έχει τονίσει ότι η οπτική του απέναντι στη μοναρχία είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του πατέρα του.

Κάρολος και Καμίλα

Από την άλλη, ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος ποζάρει δίπλα στη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα. Και οι δυο είναι πιασμένοι χέρι-χέρι καθώς θέλουν να στείλουν το μήνυμα της ενότητας σε μια πολυάσχολη χρονιά.

Η φωτογραφία ακροβατεί ανάμεσα στο χαλαρό και το επίσημο. Τραβήχτηκε την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης στην Ιταλία, όταν το ζευγάρι γιόρταζε την 20ή επέτειο του γάμου του. Η βασίλισσα φοράει μια καρφίτσα με κρίνο της κοιλάδας, σύμβολο διαρκούς αγάπης.

Χάρι και Μέγκαν

Το εξόριστο τέως πριγκιπικό ζευγάρι έχει δείξει με τη στάση του ότι δεν θέλει το brand name τους να συνιφαστεί με το αυστηρό πρωτόκολλο των Ανακτόρων. Στη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους περπατούν χέρι-χέρι ενώ η ευχή είναι λιτή: «Χρόνια Πολλά».

Η φωτογραφία τους τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των Invictus Games που έλαβαν χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο στο Βανκούβερ του Καναδά. Αμφότεροι θέλουν να βγάζουν την εικόνα ενός μοντέρνου ζευγαριού που χαμογελάει αισιόδοξα πίσω από τα γυαλιά ηλίου τους.

Φελίπε και Λετίθια

Η ισπανική βασιλική οικογένεια έχει συνδυάσει μια σειρά από στυλ με την φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα της. Προβάλλει μια ανέμελη, προσιτή, οικογενειακή εικόνα, σαν να τους έπιασες κατά λάθος σε μια βόλτα στην εξοχή.

Τέλος οι γραβάτες ή οι τιάρες για αυτούς τους σύγχρονους βασιλείς. Άλλωστε η Λετίθια από τότε που μπήκε στα Ανάκτορα κατάφερε να σπάσει το αυστηρό πρωτόκολλο ενώ ο Φελίπε υιοθέτησε ένα μοτίβο μοναρχίας που είναι πιο «κοντά» στον λαό.

Το σκηνικό, σε ένα χωριό της περιοχής Αστούριας, στέλνει ένα μήνυμα για την υποστήριξη των μικρών κοινοτήτων της Ισπανίας και της παραδοσιακής τους κληρονομιάς.

Αλβέρτος και Σαρλίν

Η βασιλική χριστουγεννιάτικη κάρτα του Μονακό είναι πολύ πιο μεγαλοπρεπής, με μια μεγάλη φωτιά, ελαιογραφία, επίσημα ρούχα και μια αίσθηση βασιλικής τάξης. Υπάρχει μια αίσθηση όμως smart casual εμφάνισης σε στυλ Alan Partridge.

Μια άλλη επιπλέον λεπτομέρεια είναι το μικροσκοπικό σκυλί που μπήκε κρυφά στη φωτογραφία, δίπλα στην Σαρλίν, πριγκίπισσα του Μονακό.