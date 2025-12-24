Ο βασιλιάς Κάρολος σπάει για ακόμη μια φορά το πρωτόκολλο στη χριστουγεννιάτικη ομιλία του

Το ετήσιο μήνυμα του βασιλιά Κάρολου, που θα μεταδοθεί ανήμερα Χριστούγεννα, θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξαν η πίστη και το καθήκον καθώς αναλογίζεται μια πιο ευτυχισμένη και υγιή χρονιά για την αγγλική βασιλική οικογένεια.

Η ετήσια ομιλία του προς το έθνος έχει βιντεοσκοπηθεί στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, για να αντικατοπτρίσει το βασικό θέμα του φετινού μηνύματός του που είναι η προσωπική αφοσίωση του ίδιου στην πίστη.

Φέτος, αναμένεται να επικεντρωθεί στην ειρήνη και τη συντροφικότητα, αφού οι τελευταίοι 12 μήνες έφεραν μια πιο ευτυχισμένη και υγιή χρονιά για τον ίδιο και την αγαπημένη του νύφη, την Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ.

Ο βαθιά θρησκευόμενος βασιλιάς επέλεξε να επικεντρωθεί σε μια χρονιά που έλαβε ευπρόσδεκτα νέα για τη θεραπεία του κατά του καρκίνου και έγινε ο πρώτος εν ενεργεία μονάρχης εδώ 500 χρόνια που προσευχήθηκε δημόσια με τον Πάπα.

Όπως έχει σημειώσει σε παλαιότερες αναφορές του, για τον Κάρολο η θρησκεία είναι ένα βαθιά προσωπικό ζήτημα και ένα κρίσιμο στοιχείο του δημόσιου καθήκοντός του, το οποίο θεωρεί ως προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ όλων των θρησκειών.

Σε ένα στιγμιότυπο από την ηχογράφηση του εορταστικού μηνύματος του Βασιλιά, ο Κάρολος στέκεται μπροστά από δύο λαμπερά χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί από τη συναυλία με τα κάλαντα της Κέιτ «Μαζί στα χριστουγεννιάτικα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο αβαείο νωρίτερα τον Δεκέμβριο.

Η Αγγλικανική εκκλησία στην καρδιά του κεντρικού Λονδίνου είναι περισσότερο γνωστή ως η τοποθεσία τελούμενων βασιλικών γάμων, στέψεων και κηδειών εδώ και αιώνες.

Έσπασε πάλι το πρωτόκολλο

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, ο Βρετανός μονάρχης δεν απευθύνεται στον λαό μέσα από τα Ανάκτορα αλλά επέλεξε να μιλήσει μέσα από εκκλησία.

Πέρυσι βιντεοσκόπησε το μήνυμα στο εκπληκτικό παρεκκλήσι Φιτζρόβια στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο βρισκόταν σε νοσοκομείο νύξη για την περιπέτεια υγείας που ταλαιπώρησε εκείνον και την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ.