Ο βασιλιάς Κάρολος σέρβιρε draught μπύρες σε παμπ του Λονδίνου και τα «έτσουξε» - «Προσλαμβάνεται»

Επίσκεψη στο νέο ζυθοποιείο Guinness Open Gate στο κέντρο του Λονδίνο έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου ο βασιλιάς Κάρολος όπου είχε την ευκαιρία να σερβίρει αλλά και να δοκιμάσει τις νέες ποικιλίες.

Υπό την καθοδήγηση του πρεσβευτή της Guinness, Λέο Ραβίνα, ο Βρετανός μονάρχης συμβουλεύτηκε να κρατήσει το ποτήρι με την εμβληματική άρπα σε «γωνία 45 μοιρών - πολύ σημαντικό - δεν είναι 46 ή 44, ακριβώς 45». Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κάρολος σταμάτησε το σερβίρισμα όταν το ποτήρι ήταν γεμάτο κατά τα τρία τέταρτα για να μπορέσει να «καθίσει» σωστά η ιρλανδική μπίρα.

Ο βασιλιάς Κάρολος σερβίρει μια μαύρη Guinness / Reuters

Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο Κάρολος κατάφερε να σερβίρει το «τέλειο» ποτήρι ενώ στη συνέχεια δεν του έμενε παρά να το απολαύσει μπροστά στις κάμερες. «Τα πήγε περίφημα, γέμισε το τέλειο ποτήρι Γκίνες. Πήρε τη δουλειά - θα τον προσλάβω».

Στο τέλος της διαδικασίας, ο Ραβίνα είπε «αυτή είναι η τέλεια μπύρα Γκίνες» με τον βασιλιά να του απαντάει «Για να το λες εσύ».

King Charles opened a new Guinness brewery in London, pouring and tasting a pint as staff demonstrated the perfect pour and he offered festive Christmas greetings pic.twitter.com/8z3ppJxOPG — Reuters (@Reuters) December 18, 2025

Το μουστάκι από τον αφρό της μπύρας

Αφού θαύμασε τις διακοσμήσεις, μετά την πρώτη γουλιά, ο Κάρολος έμεινε με ένα μουστάκι που σχεδιάστηκε από τον αφρό της μπύρας.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μερικές από τις μπύρες που παράγονται από ένα ζυθοποιείο στο υπόγειο του κτιρίου, πίνοντας μια γουλιά από μια porter, με την εορταστική ονομασία «χειμερινό ζέσταμα» και μια ξινή μπύρα με γεύση βερίκοκου, η οποία, όπως ο ίδιος παρατήρησε, δεν είχε γεύση μπύρας.