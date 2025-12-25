«Αδιανόητα όμορφη»: Η Κέιτ με τα παιδιά της έκλεψαν την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Σύσσωμη η αγγλική βασιλική οικογένεια πρωτοστατούντος του βασιλιά Καρόλου παρευρέθηκε στην καθιερωμένη πρωινή λειτουργία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Σάντρινγκχαμ.

Το συγκεντρωμένο πλήθος ζητωκραύγαζε καθώς ο Βρετανός μονάρχης συνοδευόμενος από την σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο Νόρφολκ. Εκεί τους υποδέχτηκε ο Αιδεσιμότατος Κανονικός Δρ. Πολ Ρις Γουίλιαμς.

Λίγα μέτρα πίσω τους περπατούσε και η πριγκιπική οικογένεια της Ουαλίας ο Ουίλιαμ η Κάθριν (Κέιτ) και τα τρία τους παιδιά Τζωρτζ Σάρλοτ και Λούις.

Φυσικά από την εκδήλωση απών ήταν ο αδελφός του Καρόλου Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, στον απόηχο του σκανδάλου Έπσταϊν. Ωστόσο οι δυο του κόρες οι προγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, έχουν αγκαλιαστεί από τον μονάρχη και περπάτησαν στο πλάι του μαζί με τις οικογένειές τους.

Άνθρωποι από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχημάτισαν ουρά από τις 21:00 την παραμονή των Χριστουγέννων για να δουν τη Βασιλική Οικογένεια.

Η λειτουργία μεταδόθηκε από ηχεία ώστε το πλήθος να μπορέσει να την παρακολουθήσει.

Τα παιδιά της Κέιτ μίλησαν με θαυμαστές τους

Αφού ολοκληρώθηκε η λειτουργία πολλά από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έσπευσαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που βρέθηκε μαζί τους και να τους ευχηθεί καλές γιορτές.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο μικρότερος αδελφός τους, πρίγκιπας Λούις έλαβαν δώρα από μικρούς και μεγάλους όπως για παράδειγμα χριστουγεννιάτικες κάρτες και λουλούδια αλλά και συμβολικά αντικείμενα. Δυστυχώς πολλά από αυτά δεν επιτρέπεται να τα κρατήσουν.

Από την πλευρά της η Κάθριν είχε ολιγόλεπτες συζητήσεις με γυναίκες που στέκονταν στην άκρη. Η ίδια έλαβε με τη σειρά της αρκετά λουλούδια και δώρα. «Είσαι πραγματικά πανέμορφη. Αδιανόητα όμορφη» της είπε χαρακτηριστικά μια γυναίκα.

Η βασιλική οικογένεια περνάει τα Χριστούγεννα στο κτήμα τους στο Σάντρινγκχαμ, το οποίο αποτελεί τον συνήθη εποχιακό τόπο συνάντησης της οικογένειας από το 1988.