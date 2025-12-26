Ο σκανταλιάρης πρίγκιπας Λούις «έκλεψε» τα γλυκά που του προσέφεραν τα Χριστούγεννα

Για ακόμη μια φορά ο χαριτωμένος πρίγκιπας Λούις, ο μικρότερος γιος των Ουίλιαμ και Κέιτ, έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της βρετανικής βασιλικής οικογένειας τα Χριστούγεννα.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πλαισιώθηκαν από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας για να παρακολουθήσουν την πρωινή χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κατά την έξοδό τους, πλήθος κόσμου τους περίμενε με δώρα και ευχές για τις γιορτές.

Φυσικά τη διαφορά έκανε ο πρίγκιπας της σκανταλιάς ο οποίος περπάτησε στο πλάι των μεγαλύτερων αδελφών του, Τζορτζ και Σάρλοτ, ενώ συνομιλούσε με τον κόσμο.

Ο 7χρονος γαλαζοαίματος έχει δείξει στο παρελθόν ότι λατρεύει τα γλυκά και συγκεκριμένα τη σοκολάτα.

Έτσι, όταν μια κυρία του προσέφερε ένα σοκολατένιο αυγό, ο μικρός πρίγκιπας το άρπαξε κυριολεκτικά από τα χέρια και το αγκάλιασε σφιχτά ενώ απομακρυνόταν βιαστικά για να μην του το πάρει ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, που βρισκόταν δίπλα του.

Φυσικά τόσο η Σάρλοτ όσο και ο Τζορτζ έλαβαν από πλευράς τους αντίστοιχα δώρα με τις αντιδράσεις τους να είναι πιο ψύχραιμες και ευθυγραμμισμένες στο πρωτόκολλο που προστάζει σοβαρότητα σε τέτοιου είδους περιστάσεις.

Σημειώνεται ωστόσο ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν επιτρέπεται να κρατούν τα δώρα που τους προσφέρονται. Όσον αφορά στα βρώσιμα προϊόντα αυτά απαγορεύεται να καταναλωθούν για λόγους ασφαλείας.

Μόλις ελάχιστα δώρα μπορούν να κρατήσουν και αυτό όταν περάσουν από ειδικό έλεγχο και ταξινομηθούν στα Έγγραφα του Κράτους.

Η βασιλική οικογένεια γιορτάζει τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγκχαμ κάθε χρόνο από το 1988, παρακολουθώντας τη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και περπατώντας τριγύρω για να χαιρετήσει το συγκεντρωμένο πλήθος που τους περιμένει.